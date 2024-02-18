Еда и рецепты

Хрустящее наслаждение: как приготовить яблочно-грушевый крамбл по рецепту Ольги Мартыновской

Даниэла Долотова, журналист сайта 18 февраля 2024, 12:00
яблочно-грушевый крамбл
Фото: Unsplash

Больше новостей
Олег Макаров и Алина Маршал: родители погибшего воина покупают эвакуационные авто
Это реинкарнация нашего сына: история родителей погибшего воина, которые собирают на уникальные эвакуационные вездеходы
Грошове дерево
Уход за денежным деревом: основные правила для тех, кто любит растения, приносящие богатство
як допомогти людині при панічній атаці
Психолог рассказала, как помочь при панических атаках взрослым и детям
Фільми з високим рейтингом
От классики о вечной свободе до драматических дилемм: список фильмов с высоким рейтингом, которые стоит посмотреть
Смотреть больше

Материалы по теме

Окрошка рецепт
Как приготовить окрошку: рецепт освежающего блюда
Тушкована капуста рецепт
С грибами, орехами и черносливом — три рецепта тушеной капусты от Евгения Клопотенко
Яйця
Всмятку, вкрутую и пашот: как варить яйца разными методами
10 способів смачно приготувати креветки
И в панировке, и на гриле, и в духовке: десять способов вкусно приготовить креветки у себя дома

Видео
0:03:54
Олег Макаров и Алина Маршал: родители погибшего воина покупают эвакуационные авто

Это реинкарнация нашего сына: история родителей погибшего воина, которые собирают на уникальные эвакуационные вездеходы
Карта боевых действий 18 февраля 2024
Карта боевых действий 18 февраля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 17 февраля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:08:16
Авдіївка зараз: що відомо про ситуацію у місті
Принято решение отойти с позиции Зенит в Авдеевке — что происходит в городе сегодня
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 16 февраля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:11
Львов
У меня душа просто разрывалась: львовяне поделились эмоциями после утреннего обстрела 15 февраля
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
0:10:28
Авдіївка сьогодні: що відомо про бої у місті 15 лютого 2024
Линия фронта достаточно динамичная, украинские военные вынуждены делать маневры: свежие новости из Авдеевки
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 15 февраля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
семена укропа польза
Читать дальше
Семена укропа: польза и вред для организма и для чего употребляют
Болить підшлункова залоза - що робити, як болить і де знаходиться підшлункова залоза
Читать дальше
Боль в животе — не просто так! Все о болезнях поджелудочной железы, их симптомах и лечении

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь