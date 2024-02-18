Хрустящее наслаждение: как приготовить яблочно-грушевый крамбл по рецепту Ольги Мартыновской

К концу рабочей недели единственное, о чем еще хватает сил мечтать, остается вечер покоя. И желательно, чтобы его дополнило что-то вкусное и хрустящее. Так что идеальным спутником для тебя может стать на этот раз яблочно-грушевый крамбл.
Однако сразу же простая подсказка — ты можешь выбрать любые другие фрукты для наполнителя, ведь этот десерт будет вкусным практически с любой начинкой.
Как его приготовить? Шеф-повар и судья кулинарного реалити МастерШеф-13 Ольга Мартыновская уверяет, что все достаточно просто, потому и делится своим любимым рецептом.
Попробуйте теплым с шариком ванильного мороженого, — советует Ольга Мартыновская.
Попробуйте теплым с шариком ванильного мороженого, — советует Ольга Мартыновская.
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