Хрустящее наслаждение: как приготовить яблочно-грушевый крамбл по рецепту Ольги Мартыновской

К концу рабочей недели единственное, о чем еще хватает сил мечтать, остается вечер покоя. И желательно, чтобы его дополнило что-то вкусное и хрустящее. Так что идеальным спутником для тебя может стать на этот раз яблочно-грушевый крамбл.

Однако сразу же простая подсказка — ты можешь выбрать любые другие фрукты для наполнителя, ведь этот десерт будет вкусным практически с любой начинкой.

Как его приготовить? Шеф-повар и судья кулинарного реалити МастерШеф-13 Ольга Мартыновская уверяет, что все достаточно просто, потому и делится своим любимым рецептом.

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Яблочно-грушевый крамбл — ингредиенты

Начинка

зеленое яблоко — 1 штука

груша — 1 штука

лайм или лимон — 1 штука

сахар — 1 столовая ложка

ваниль, корица, цедра апельсина, лаванда, имбирь — по вкусу

Кламбл

сахар — 50 граммов

масло кубиком — 50 граммов

мука — 50 граммов

мука из миндаля или фундука — 50 граммов

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Способ приготовления яблочно-грушевого крамбла

В первую очередь следует приготовить начинку. Для этого нужно помыть и почистить яблоки и груши. После этого окропить соком лимона или лайма и нарезать кубиком. Добавить к яблокам сахар, ваниль, корицу, цедру апельсина, лаванду и имбирь. Некоторые из этих ингредиентов можно пропустить по желанию. Смазать формы для запекания маслом и немного присыпать сахаром. После этого наполнить фруктовой смесью. После этого можно приготовить тесто для крамбла. Для этого необходимо смешать масло комнатной температуры, сахар, муку обычную и из миндаля или фундука. Последний ингредиент можно сделать своими руками с помощью блендера. Тесто должно напоминать крошку. Посыпать тестом фруктовую смесь в формах. А потом отправить будущий десерт запекаться на 20 минут в духовку, разогретый до 200 градусов.

Попробуйте теплым с шариком ванильного мороженого, — советует Ольга Мартыновская.

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