Как приготовить гуакамоле? Идеальная закуска и ингредиент для салата

Если твое настроение уже летнее и хочется вкусного, попробуй приготовить гуакамоле. Он освежающий и кисленький. Рецептом поделился судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский.
Есть гуакамоле можно как отдельную закуску. Традиционно с начос — это такие кукурузные чипсы. Также его можно добавлять в салат в качестве сочного соуса вместо растительного масла или заправки. Очень вкусно гуакамоле сочетается на тостах с лососем.
Вкус гуакамоле должен быть насыщенным, достаточно соленым, немного острым и освежающекислым.
Гуакамоле — традиционная закуска мексиканской кухни. Он пришел к нам еще с ацтекских времен. Слово guacamole происходит от слова языка ацтеков ahuacamolli (где ahuacatl — это авокадо, а molli — соус).
С тех пор гуакамоле готовят из спелого авокадо, сока лайма и соли. Вариации рецептов содержат и другие ингредиенты. Едят гуакамоле как закуску с начос, с тортильями и подают в мясные блюда.
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