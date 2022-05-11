Еда и рецепты

Как приготовить гуакамоле? Идеальная закуска и ингредиент для салата

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 11 мая 2022, 18:30
Як приготувати гуакамоле — рецепт Володимира Ярославського
Фото: Pexels

Больше новостей
Перехоплені розмови окупантів 10 травня
Россияне пробили дно своей ненависти к украинцам. Новые перехваченные разговоры оккупантов от СБУ
9-річна Софійка з Миколаєва
Осколок снаряда прошел мозг насквозь, но она выжила! История спасения девятилетней девочки из Николаева
Жданов і Денисенко
Возможно ли наступление со стороны Беларуси? Военные эксперты о тяжелой технике на границах и риторике Лукашенко
Закисання очей у немовляти: що робити розповіла лікар-інфекціоніст
Что делать, если у младенца закисают глаза? Советует врач-инфекционист
Смотреть больше

Материалы по теме

Як приготувати сирники? Прості рецепти сирників та пудингу
Простые рецепты пудинга и сырников с минимальным количеством ингредиентов
карамелізована картопля
Молодой картофель в карамели — не гастрономическое безумие. Необычный рецепт от Клопотенко
Рецепт налисників від Володимира Ярославського
Секрет в начинке! Рецепт невероятных блинчиков от Владимира Ярославского
Рецепт соусу до салату Цезар — вийде як у ресторані
Цезарь получится, как в ресторане! Приготовь соус к салату по рецепту Владимира Ярославского

Видео
0:02:46
Перехоплені розмови окупантів 10 травня

Россияне пробили дно своей ненависти к украинцам. Новые перехваченные разговоры оккупантов от СБУ
0:14:12
Жданов і Денисенко
Возможно ли наступление со стороны Беларуси? Военные эксперты о тяжелой технике на границах и риторике Лукашенко
0:04:40
Олександр Педан про YouTube-проект УніверСheck для абітурієнтів
О специальностях, обучении и перспективах — Педан запустит тревел-проект УніверСheck для абитуриентов
Бійці Азову
Пока бьется сердце, буду чувствовать любовь к Украине! Эмоциональные обращения бойцов Азова к миру
0:02:44
У Черкаській області фермери вирощують спаржу
Выращивание спаржи — дело хлопотное: как черкасские фермеры собирают урожай, несмотря на войну
0:03:48
Проект Добробат розчищає завали зруйнованих українських міст
Добробат: добровольческие батальоны расчищают освобожденные от россиян украинские города и села
воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа продолжили и что нужно знать
0:03:06
Оперний співак з Харкова
Получил пять пулевых ранений и остался без пальца. Как оперный певец из Харькова эвакуировал людей
0:03:26
13-річна дівчинка з України шиє зайців для допомоги біженцям в Німеччині
Шьет зайцев для помощи беженцам. Как 13-летняя школьница помогает украинцам в Германии
0:02:31
Черкаси приймають біженців - людей селять у дитсадочки
Из заброшенного детсада сделали “конфетку”: как неравнодушные черкасщане принимают переселенцев
Больше видео
Що робити при отруєнні хлором
Читать дальше
Выброс хлора из-за аварии или химической атаки? Что делать при попадании вещества в атмосферу

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь