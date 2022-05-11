Как приготовить гуакамоле? Идеальная закуска и ингредиент для салата

Если твое настроение уже летнее и хочется вкусного, попробуй приготовить гуакамоле. Он освежающий и кисленький. Рецептом поделился судья проекта МастерШеф Владимир Ярославский.

Есть гуакамоле можно как отдельную закуску. Традиционно с начос — это такие кукурузные чипсы. Также его можно добавлять в салат в качестве сочного соуса вместо растительного масла или заправки. Очень вкусно гуакамоле сочетается на тостах с лососем.

Ингредиенты для приготовления гуакамоле

1 шт. авокадо

лайм или лимон

1 луковица

полпомидора или 2-3 томата черри

кинза или петрушка

щепотка соли

перец зеленый — халапеньо

1 ст. л. растительного масла

Приготовление

Мелко нарежь лук и хорошо полей его соком лайма или лимона. Сок лимона сделает его менее жгучим и сладковатым. Нарежь мелко помидоры и кинзу Измельчи острый перец. Лучше брать средней остроты. Разрежь авокадо пополам, воткни нож в косточку и вытащи ее, проворачивая нож. Далее мягкую часть вынь ложкой и перемни вилкой. Авокадо нужно брать мягкое и не темное. Лучше всего, когда оно мнется легко, но остаются плотные кремовые частицы. Все смешай, посоли и добавь масло. Попробуй и добавь, чего не хватает на твой вкус.

Вкус гуакамоле должен быть насыщенным, достаточно соленым, немного острым и освежающе

кислым.

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Что такое гуакамоле?

Гуакамоле — традиционная закуска мексиканской кухни. Он пришел к нам еще с ацтекских времен. Слово guacamole происходит от слова языка ацтеков ahuacamolli (где ahuacatl — это авокадо, а molli — соус).

С тех пор гуакамоле готовят из спелого авокадо, сока лайма и соли. Вариации рецептов содержат и другие ингредиенты. Едят гуакамоле как закуску с начос, с тортильями и подают в мясные блюда.

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