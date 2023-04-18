Традиционный и столь любимый. Как приготовить зеленый борщ по рецепту Евгения Клопотенко

“Весна идет красоту несет”, — пели в украинской народной песне о любви. Однако иногда так хочется продолжить, что настоящие теплые чувства могут быть и к горяченькому борщу. К тому же сейчас бывает прохладно и нельзя с пустым желудком выгонять оккупантов.

Евгений Клопотенко не зря посетил самые отдаленные уголки Украины, чтобы собрать интересные рецепты традиционного и такого любимого блюда. Так почему бы не попробовать на этот раз рецепт зеленого борща?

Ингредиенты для зеленого борща

куриные бедра – 2 шт.

вода – 3 л

репчатый лук – 2 шт.

морковь – 1 шт.

лавровые листья – 2-3 шт.

горошины душистого перца – 3-4 шт.

картофелины – 3-4 шт.

лавровый лист – 1 шт.

пучок шпината – 1 шт.

пучок петрушки – 1 шт.

пучок зеленого лука – 1 шт.

подсолнечного масла – 2 ст. л.

яйца – 4 шт.

соль и перец

Приготовление зеленого борща

Начинать необходимо, конечно же, с приготовления бульона. Два куриных бедра нужно вымыть и положить в кастрюлю, добавить к ним целый очищенный репчатый лук и половину моркови.

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Из специй здесь понадобятся горошины душистого перца и 2-3 лавровых листа. Затем все залить водой и варить 30 минут.

Второй лук мелко нарезать кубиками и поджарить на сковороде до мягкого состояния. Затем добавить в нее вторую половину моркови, натертую на крупной терке. Прожарить все вместе в течение 5 минут, затем добавить в бульон.

Далее нужно взять картофель, нарезать любыми кусочками, добавить в бульон и варить в течение 15 минут.

Отдельно отварить яйца в подсоленной воде 5 минут с момента закипания. Для того чтобы они легко очищались, их нужно залить холодной водой.

За одну минуту до приготовления борща добавить всю зелень, предварительно нарезав ее.

Подавать горячим с разрезанными пополам яйцами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить несложные древнеукраинские блюда из простых ингредиентов.