Желтая пасха, как у бабушки. Важные секреты приготовления и пошаговый рецепт

Если твоим особенным воспоминанием с детства являются бабушкины куличи — прекрасно тебя понимаем. У них всегда получались самые лучшие и вкусные. Печь желтую пасху на желтках — давняя традиция. В материале рассказываем пошагово, как испечь желтый кулич на Пасху.

Как испечь желтый кулич — секреты наших бабушек

Наверное, в большинстве украинских семей есть традиция выпекания куличей. У каждой семьи свои секреты и рецепты, однако никогда не будет лишним попробовать что-нибудь новое и интересное. Смачно 24 рассказали о секретах приготовления желтого кулича — с куркумой и желтками.

Сделать кулич желтым внутри можно с помощью добавления в тесто специй — куркумы и шафрана. У куркумы слабый вкус, но насыщенный цвет, поэтому на нежный и сладкий вкус кулича специя не повлияет.

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Шафран — дорогая и изысканная специя, она сделает пасхальную выпечку насыщенного золотистого оттенка и придаст нежный аромат.

Еще одним важным секретом наших бабушек, как испечь желтый кулич, являются желтки. Для такого теста используют только их, без белков. Пасха на желтках получается ярче по цвету и нежнее.

При замешивании теста желтки следует добавлять по одному. А после каждого добавленного — тщательно и долго вымешивать тесто. Важно, чтобы желтки были комнатной температуры.

Тогда тесто будет увеличиваться равномерно, а куличи получатся красивой формы. Помни, во время выпекания пасхальных куличей нельзя открывать дверцу духовки, чтобы тесто не просело.

Раньше мы делились простым рецептом кулича из доступных продуктов.

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