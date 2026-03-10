Индиан-Уэллс 2026: результаты украинских теннисисток на турнире

Турнир серии WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе принес украинским болельщикам смешанные эмоции. Лидеры нашего тенниса, Элина Свитолина и Марта Костюк, провели свои поединки третьего круга, где опыт и хладнокровие стали решающими факторами на корте.

Пока одна украинка уверенно шагает к рекордным показателям сезона, другая вынуждена готовить чемоданы во Флориду после яростного противостояния с представительницей мировой элиты.

Индиан-Уэллс 2026: результаты Элины Светолиной

Первая ракетка Украины, которая занимает 9-ю строчку в мировом рейтинге, подтвердила статус фаворитки в матче против хозяйки корта Эшлин Крюгер. Несмотря на то, что американка попыталась навязать свою игру на старте и повела с брейком, Свитолина быстро прочла соперницу.

Элина мгновенно отыгралась и благодаря безупречной игре на задней линии закрыла первую партию. Второй сет стал бенефисом украинки – ее доминация была тотальной, что отразилось в финальном счете 6:4, 6:2.

Этот успех стал для Элины уже 17 победой в 2026 году. С начала сезона украинка проиграла всего трижды, что делает ее одной из самых эффективных игроков в Туре на данный момент.

Впереди Светолину ждет чешка Катержина Синякова. Статистика их личных встреч выглядит обнадеживающе: 4:0 в пользу украинки. Это дает все шансы надеяться на третью в карьере четвертьфинал Элины на этом престижном турнире.

Индиан-Уэллс: как выступила Марта Костюк

Для Марты Костюк выступление на калифорнийских кортах завершилось поражением от третьей ракетки мира Елены Рыбакиной. Поединок прошел по сценарию, где опыт соперницы возобладал над эмоциями украинки.

Марта боролась до последнего, однако большое количество непринужденных ошибок, в том числе семь двойных за матч, не позволило ей склонить чашу весов на свою сторону.

Самым болезненным моментом встречи стал второй сет. Костюк вела в счете 4:2 и имела отличную возможность перевести игру в решающую партию. Однако Рыбакина вовремя собралась и выпустила серию из четырех выигранных геймов подряд, завершив матч двумя сетами по 6:4.

Для Марты это была уже шестая встреча с Рыбакиной, и, к сожалению, четвертое поражение. Теперь вторая ракетка Украины переключает внимание на следующий крупный турнир в Майами, где будет шанс реабилитироваться.

