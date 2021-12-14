Заболеваемость Covid-19: скольким украинцам удалось победить болезнь

Чтобы чувствовать себя в безопасности, необходимо знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно публикуют сведения о количестве больных коронавирусом.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 7283 больных Covid-19, среди них 566 — дети.

От последствий болезни умерли 387 украинцев. Еще 27 130 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины по состоянию на утро вторника, 14 декабря.

При этом с начала пандемии Covid-19 заболели 3 570 448 украинцев, из них 3 233 009 выздоровели, еще 91 602 — летальные случаи.

Также отметим, что сейчас в Украине стала актуальной проблема отстранения от работы невакцинированных работников.

Процедура, начавшаяся в ноябре этого года, вызвала множество вопросов и опасений в обществе по поводу потери рабочего места.

Что нужно знать об отстранении?

Как отмечают юристы, в настоящее время у украинцев есть право вакцинироваться, но нет обязанности это делать.

Это значит, что человек не может быть уволен (путем расторжения трудового договора) из-за отказа от вакцинации. Ведь согласно действующему Кодексу законов о труде уклонение от прививки не является основанием для увольнения с работы.

Однако невакцинированного сотрудника имеют право отстранить от работы. В частности, приостановить с ним трудовые отношения и не платить заработную плату.

Время, когда человек был отстранен от работы, отрабатывать не нужно, в стаж оно не зачисляется.

Кроме того, работодатель обязан сохранить за отстраненным работником рабочее место. В свою очередь работник имеет право обжаловать свое отстранение в суде.

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