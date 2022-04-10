Заклеили окна для безопасности, а теперь остались некрасивые пятна? Советы, как отмыть скотч от стекла

Если в советские времена люди каждую зиму заклеивали окна скотчем, чтобы сохранить в домах тепло, то украинцы делали это для того, чтобы в случае взрыва, обломки стекла не разлетелись в помещении.

Однако перед Пасхой, на Чистый четверг, все-таки хочется опрятности, красоты и праздничности дома. Впрочем, после снятия скотча на оконных стеклах могут остаться следы клея. Читай, как и чем можно отмыть скотч от стекла.

Растительное масло

Возьми спонжи или вату, смочи их в масле и потри клей. Приблизительно через 15 минут клей размякнет, поэтому его можно будет удалить тряпкой или сухой губкой.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Для этого способа подойдет любое растительное масло, в частности, эфирное.

Растворители

Для того чтобы оттереть клей от стекла, подойдут следующие растворители:

ацетон (также жидкость для снятия лака, в состав которой он входит);

бензин;

вайт-спирит (его можно найти после окрашивания).

Прежде чем использовать такие средства, следует открыть окна, ведь жидкости имеют резкий запах. Чтобы окна не оставили на себе едкого запаха, тщательно промой их водой после смытия клея.

Следи за тем, чтобы растворитель не попал на пластиковый профиль окна, поскольку он может испортиться.

Нашатырный спирт

Используя нашатырный спирт, ты убьешь сразу двух зайцев: отмоешь скотч от стекла и избавишься от загрязнений на пластиковой раме.

Однако обязательно открой окна во время работы, чтобы дышать свежим воздухом.

Раствор соды

Разведи соду с водой до густого раствора. Нанеси смесь на губку и потри стекло, где остались следы от скотча.

После того как все отмоешь, протри окно чистой водой.

Резинка

Этот способ занимает немного больше времени, чем другие.

Однако если у тебя под рукой больше ничего нет, резинка тоже поможет в борьбе против скотча на стекле.

Что нельзя использовать

Не используй абразивные порошки и металлические щетки. Они оставят после себя глубокие царапины, которые испортят стеклопакет.

Также не рекомендуют мыть стекло слишком едкими щелочными или кислотными средствами. Если у тебя матовое стекло, то его лучше отчищать специальными средствами.

Однако стоит помнить, что угроза новых атак рашистов еще не миновала, поэтому расслабляться пока рано. Россияне постоянно угрожают химическим оружием, а сегодня снова попали в цистерну с азотной кислотой возле Рубежного. Читай, что следует знать про отравление азотом: симптомы и лечение.