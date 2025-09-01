Менингококковая инфекция: смертельная угроза, которую трудно распознать вовремя

Ежегодно мы вспоминаем о редких, но тяжелых заболеваниях. В частности, это менингококковая инфекция.

Недавно в реанимации Киевской области от менингококка умер десятимесячный младенец, сообщил региональный телеканал Крокус Белая Церковь.

Что такое менингококк, как он передается, почему важно поймать первые симптомы менингита и какое лечение болезни — рассказываем дальше в материале.

Менингококк: что за болезнь

По объяснению Центра общественного здоровья Минздрава, менингококковая инфекция — это антропонозное инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем.

Заболевание может проявляться по-разному: от бессимптомной формы носителя менингококка в носоглотке до тяжелых форм, включая летальный случай.

Очень часто менингококковая инфекция может вызвать менингит — это воспаление оболочек головного или спинного мозга. Бактериальная или вирусная инфекция, попадая в жидкости спинного мозга, циркулирует в полостях головного или спинного мозга и вызывает воспалительный процесс.

Менингококк является тяжелым заболеванием, которое чаще всего поражает детей до пяти лет. Наивысший уровень заболеваемости встречается среди детей до одного года.

Возбудителем болезни является одноименная бактерия менингококка (Neisseria meningitidis). А передается она обычно от людей, являющихся носителями бактерии, но не имеющих воспалительных изменений в носоглотке.

Также заразиться можно от людей, которые больны острым назофарингитом и генерализованными формами МИ.

Инкубационный период составляет от одного до десяти дней.

Симптомы менингококка

Основными симптомами менингококка являются:

высокая температура;

сильная головная боль;

скованность мышц шеи — пациент не может прижать подбородок к шее;

тошнота и рвота;

фотофобия и светочувствительность;

спутанность сознания, сонливость;

сыпь красного или фиолетового цвета на коже, которые не исчезают при нажатии на пятна.

Кроме того, менингококк может проявляться как сепсис. В таком случае ты можешь наблюдать озноб, сильную боль в мышцах и суставах, учащенное дыхание, диарею, геморрагические высыпания.

Диагностика и лечение менингококковой инфекции

Как отмечают в Минздраве, менингококковую инфекцию можно диагностировать во время клинического осмотра больного и последующих лабораторных исследований смывов из носовой части горла, мокроты, крови, спинномозговой жидкости.

Благоприятность к болезни человека высока, но все зависит от иммунитета отдельного человека и других факторов, в частности социальных, генетических, физических и т.д.

Также на заболеваемость влияет образ жизни и факторы внешней среды.

Если выявить заболевание вовремя, удается сохранить жизнь пациента. Во время лечения важно устранить причины развития болезни.

Чтобы не заболеть менингококком, следует соблюдать правила гигиены и избегать контакта с больными пациентами, в частности в период сезонного повышения заболеваемости.

Кроме того, помогает прививка от менингококковой инфекции. В Украине она рекомендована детям и взрослым.

Во время лечения следует соблюдать и другие, не менее важные правила. В частности, антибиотики нельзя принимать вместе с некоторыми продуктами: больше об этом, читай по ссылке.

