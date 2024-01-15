Действительно ли нужно использовать маски — объясняем, как уберечься от ОРВИ, гриппа и COVID-19 в разгар сезона

По сообщению КМВА, за первую неделю после Нового года в Киеве было зарегистрировано более десяти тысяч новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19.

В результате болезни десять взрослых скончались в больницах. В целом по всей Украине за последние три месяца ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 1,9 млн человек, — сообщала КМВА.

Врачи призывают соблюдать рекомендации Минздрава и ВОЗ и не игнорировать масочный режим и необходимость вакцинироваться. Особенно опасными недуги могут быть для пожилых людей. Единственным безопасным методом защиты от тяжелого течения болезни является вакцинация.

Среди противоэпидемических и профилактических норм одними из основных являются ношение медицинских масок, соблюдение дистанции, избегание скоплений людей и введение “локального карантина”.

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Эпидемиологические ограничения могут вводиться как на общенациональном уровне, так и локально, в отдельных регионах в зависимости от текущей ситуации.

Когда и кому следует носить медицинскую маску

Даже несмотря на отмену общенационального карантина из-за COVID-19, в период роста заболеваемости ношение медицинских масок в местах скопления людей обязательно.

В других случаях носить маску рекомендовано и нужно людям, имеющим признаки заболевания: особенно если они находятся в местах массового скопления людей, в транспорте или больнице, в бомбоубежище или в укрытии с недостаточной вентиляцией воздуха. Это подчеркивает заместитель министра и главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

— В таком случае маска — обязательная для заболевшего человека, это позволяет уменьшить риск заражения других (здоровых лиц) от больного.

Если человек чувствует признаки простуды, лучше оставаться дома и связаться с семейным врачом дистанционно, — объяснил Игорь Кузин.

Медицинская маска предназначена для уменьшения выделения и распространения возбудителей инфекционных болезней дыхательных путей.

Защитную медицинскую маску рекомендуется носить лицам, которые:

чувствуют заболевание, кашляют и чихают, и должны выйти из дома;

имеют подозрение на простуду или инфекцию, передаваемую воздушно-капельным путем;

ухаживают за больным ОРВИ, гриппом или COVID-19;

чувствуют себя здоровыми, но находятся в местах скопления людей;

врачам и работникам медицинских учреждений, которые осматривают или контактируют с пациентами, имеющими подозрение на респираторные заболевания, а также во время процедур и манипуляций, требующих стерильности, чтобы защитить пациента.

Для уменьшения рисков заболеть следует следить за гигиеной: мыть руки и обрабатывать их антисептиком, особенно после контакта с поверхностями массового использования, правильно питаться, регулярно проветривать помещения и избегать длительного пребывания в местах скопления людей.

Врачи в очередной раз отмечают: наиболее эффективным и лучшим способом защиты от тяжелого течения COVID-19 является вакцинация. Она уменьшает риск постковидного синдрома и помогает защитить окружающих людей.

Особенно уязвимой группой населения к заболеванию гриппом и COVID-19 являются люди старше 60 лет, а также те, кто имеет хронические заболевания. Это связано с тем, что с возрастом или из-за воздействия болезни иммунная система ослабевает. Организм становится более уязвимым к инфекциям и вирусам.

Сейчас в Украине достаточное количество бесплатных вакцин против COVID-19 во всех областях.

А международные организации заботятся о том, чтобы как можно больше людей узнали о важности вакцинации. Проект USAID Развитие устойчивой системы общественного здоровья в координации с Минздравом Украины и ЦКПЗ проводит информационную кампанию с целью увеличения охвата вакцинацией от COVID-19 и гриппа, в том числе людей в возрасте 60+.

Вакцинироваться можно в пунктах прививки или в амбулатории через запись своего семейного врача. Медики используют вакцины Janssen (производитель Johnson&Johnson) и Comirnaty (производитель Pfizer) для проведения прививок от COVID-19.

Информацию о ближайших пунктах вакцинации, их адресах и графике работы можно найти по ссылке или позвонив в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19.

Также ранее мы подробно объясняли, как можно эффективно защититься от коронавируса и гриппа.

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