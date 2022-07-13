Теперь без самолечения: в Украине антибиотики будут продавать по электронному рецепту

Если раньше у тебя была привычка заниматься самолечением, то теперь о ней придется забыть. С августа 2022 года в Украине будут продавать антибиотики только по рецепту.

Это станет первым этапом внедрения электронных рецептов на все рецептурные препараты, сообщает Минздрав.

Такое решение было принято из-за высокого уровня антибиотикорезистентности среди украинских пациентов. Это означает, что немалое количество населения уже привыкли к тем или иным препаратам и лечение ими не принесет желаемого результата.

Сейчас также смотрят

Кроме того, введение электронных рецептов должно упростить процесс отслеживания данных о назначении и объемах использования антибиотиков в Украине.

Как будут работать электронные рецепты

Сначала нововведение будет работать в тех медицинских учреждениях, которые уже подключены к электронной системе здравоохранения.

В случае, если заведение еще не работает с электронной системой, врачу необходимо будет выписать бумажный рецепт пациенту.

Получить электронный рецепт можно у любого врача, но пациент должен быть зарегистрирован в электронной системе.

При этом, декларацию с врачом, выписывающим рецепт, подписывать не обязательно.

Как купить лекарство по электронному рецепту

Как сообщает заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич, для того чтобы купить лекарства, стоит лишь показать рецепт фармацевту в любой аптеке.

Также по рецепту пациент будет самостоятельно принимать решение о выборе торговой марки препарата, содержащей назначенное действующее вещество, ориентируясь на собственный бюджет.

А вот медицинским учреждениям и аптекам придется подготовиться к нововведениям и зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения, а также выбрать медицинскую информационную систему.

Кроме того, до сих пор не исчезают риски заражения Covid-19. Читай, почему иммунологи рекомендуют ввести дополнительную дозу вакцины.

Кстати, Вікна завели свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!