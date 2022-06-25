Второй случай бешенства в Киеве: что тебе нужно знать об этой болезни, чтобы спасти жизнь

В Киеве зарегистрировали уже второй случай бешенства у животных. Инфицированную куницу обнаружили в Соломенском районе столицы после осмотра ветеринарами.

Об этом сообщает главное управление Госпродпотребслужбы. На заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии было решено ввести строгий карантин на 60 дней на территории Соломенского района.

Речь идет о районах на пересечении:

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просп. Лобановского с ул. Головка;

ул. Головка с ул. Соломенская;

ул. Соломенская с ул. Протасов Яр;

ул. Протасов Яр с ул. М. Гринченко;

ул. М. Гринченко с ул. Брожка;

ул. Брожка с просп. Лобановского.

В Соломенском районе будут вакцинировать всех домашних животных, а также вылавливать бездомных четырехлапых.

Что такое бешенство

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, бешенство — это острое инфекционное вирусное заболевание животных и людей.

Первые симптомы бешенства у людей:

повышение температуры;

боль, дискомфорт, покалывание или жжение в месте укуса.

Бешенство может приводить к энцефалиту, гидрофобии (боязни воды), параличу мышц и комы вплоть до летальных исходов.

Инфекция тяжело поражает центральную нервную систему больного, в результате чего появляется смертельное воспаление головного и спинного мозга.

Симптомы бешенства у животного

Чрезмерное слюнотечение;

рвота;

возбуждение;

агрессия;

потребление несъедобных вещей;

истощение.

Бешенство может передаться от животного к человеку через укус, царапину, повреждение кожи, контакт со слизистыми оболочками, ослюнение. Особенно уязвимы к этой болезни дети.

Что делать после укуса животного

Если тебя укусило или поцарапало дикое/бездомное животное, то нужно немедленно:

промыть рану водой с мылом; обратиться к врачу; начать курс вакцинации от бешенства.

Прививка защищает человека от заболевания в 96–99% случаев. Вакцину нужно ввести в день укуса, а затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни. Начать курс лечения необходимо не позднее чем через две недели после инфицирования.

Наиболее опасные укусы в лицо, шею, голову, пальцы рук и промежность, ведь тогда инкубационный период вируса может сократиться с нескольких месяцев до недели.

В этом случае дополнительно применяют человеческий антирабический иммуноглобулин. Его нужно ввести не позднее трех суток после контакта с больным животным.

Летом увеличивается риск пищевого отравления. Причиной этого может служить неправильное хранение продуктов во время жары. Читай, как лечить кишечную инфекцию.

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