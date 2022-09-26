Беспокоит простатит? Причины, симптомы, диагностика и лечение

Простатит — это заболевание, которое может возникнуть только у мужчин. Среди урологических заболеваний простатит на третьем месте, так что эта проблема беспокоит многих.

Врач-уролог Роман Валецкий рассказал все о неприятной болезни: откуда она появляется, какие ее симптомы и как вылечиться от простатита раз и навсегда.

Просто о простатите

Простатит характеризуется острым или хроническим воспалением предстательной железы и не позволяет спокойно жить, вызывая постоянный дискомфорт.

Основной причиной его развития является попадание инфекции в предстательную железу. Этому способствует ее анатомическое расположение в малом тазу. Такая инфекция может попасть из:

мочевого пузыря; мочеиспускательного канала; прямой кишки; по кровеносным и лимфатическим сосудам малого таза.

Однако самой по себе инфекции недостаточно, чтобы возникли все симптомы и проявления простатита. Для развития урологического заболевания со всем букетом неприятных ощущений нужны благоприятные условия:

общее переохлаждение организма;

частые запоры. Это не причина, а скорее следствие попадания инфекции, ведь заболевание вызывает регулярные нарушения стула;

работа в сидячем положении;

длительная половая сдержанность или чрезмерная половая активность;

хронические воспалительные заболевания организма, например хронический бронхит, и хронические очаги инфекции в организме, например тонзиллит, нелеченые кариозные зубы;

перенесенные венерические и урологические заболевания или осложнения хронического инфекционного заболевания, передающегося половым путем: хламидиоз, трихомонада, уреаплазмоз или другого;

любые другие состояния, способствующие угнетению иммунной системы организма, например, перетренированность у спортсменов, регулярный недосып, неполноценное и нерегулярное питание, хронический стресс и др.)

Все эти факторы приводят к ухудшению кровоснабжения органов малого таза, застойным процессам, способствующим размножению микроорганизмов и развитию воспалительного процесса.

Симптомы простатита

Простатит может возникнуть внезапно как острое воспалительное заболевание, а может развиваться постепенно и незаметно в хронической форме, не доставляя такого дискомфорта, как острая форма.

Острая форма простатита:

лихорадка;

острые боли в промежности, паху, за лобком, в области анального отверстия;

болезненная дефекация и мочеиспускание.

Хроническая форма простатита:

В хронической форме простатит встречается гораздо чаще, а симптоматика протекает гораздо легче.

Температура тела изредка повышается до 37 °С;

периодически есть боли или неприятные ощущения в промежности;

неприятные ощущения при мочеиспускании и дефекации;

во время мочеиспускания могут быть незначительные выделения из мочеиспускательного канала, являющиеся одним из наиболее характерных симптомов хронического простатита.

Через некоторое время, как правило, у мужчины возникают проблемы с эрекцией. Это связано с нервами, проходящими через предстательную железу. Они вовлечены в воспалительный процесс нервов, ответственных за эректильную функцию.

В случае, когда простатит спровоцировали ЗПП, симптомы могут потерпеть минимальные изменения.

Неприятные ощущения при мочеиспускании становятся несколько сильнее. К ним присоединяются незначительные боли в промежности и выделение из мочеиспускательного канала при дефекации.

Изменения в такой клинической картине могут быть настолько несущественны, что ты не обратишь на них никакого внимания или не поймешь разницы, потому что не с чем сравнить ощущения.

Поэтому при любом дискомфорте следует обратиться к врачу. Он легко определит твою проблему и поможет с ней справиться.

Диагностика

Диагностику проводит уролог по определенному механизму, который обычно не слишком приятен для мужчин, однако вполне необходим:

расспросы о самочувствии и дискомфорте; общий осмотр; пальцевое ректальное исследование железы; взятие секрета простаты; дополнительно для диагностики простатита могут произвести ультразвуковое исследование.

Если медикаментозное лечение продолжается достаточно долго, а результатов нет, то следует сделать посев мочи и секрета, чтобы определить уровень резистентности и чувствительности флоры к препаратам.

Если проигнорировать длительную симптоматику, которая не проходит после курса лечения, это приведет к переходу заболевания в новую, более тяжелую форму.

Простатит: лечение

Лечение простатита должно быть комплексным и содержать разнообразный спектр лечебных мероприятий.

Антибактериальная терапия, чтобы убить патогенные бактерии, вызвавшие заболевание. Такие препараты и их дозировка должен назначить врач после необходимых исследований.

Если твои бактерии обладают резистентностью к препарату, то никакого эффекта не будет.

Иммунокорригирующая терапия , необходима для того, чтобы не допустить развития воспаления в железе снова.

, необходима для того, чтобы не допустить развития воспаления в железе снова. Коррекция образа жизни необходима для лечения и профилактики простатита, ведь при таком же образе жизни рано или поздно воспаление появится снова.

Больше спорта, прогулок, правильного режима сна, полноценного и достаточного питания — и тогда простатит не даст о себе знать.

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