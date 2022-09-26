Беспокоит простатит? Причины, симптомы, диагностика и лечение

Простатит — это заболевание, которое может возникнуть только у мужчин. Среди урологических заболеваний простатит на третьем месте, так что эта проблема беспокоит многих.
Врач-уролог Роман Валецкий рассказал все о неприятной болезни: откуда она появляется, какие ее симптомы и как вылечиться от простатита раз и навсегда.
Простатит характеризуется острым или хроническим воспалением предстательной железы и не позволяет спокойно жить, вызывая постоянный дискомфорт.
Основной причиной его развития является попадание инфекции в предстательную железу. Этому способствует ее анатомическое расположение в малом тазу. Такая инфекция может попасть из:
Однако самой по себе инфекции недостаточно, чтобы возникли все симптомы и проявления простатита. Для развития урологического заболевания со всем букетом неприятных ощущений нужны благоприятные условия:
Все эти факторы приводят к ухудшению кровоснабжения органов малого таза, застойным процессам, способствующим размножению микроорганизмов и развитию воспалительного процесса.
Простатит может возникнуть внезапно как острое воспалительное заболевание, а может развиваться постепенно и незаметно в хронической форме, не доставляя такого дискомфорта, как острая форма.
Острая форма простатита:
Хроническая форма простатита:
В хронической форме простатит встречается гораздо чаще, а симптоматика протекает гораздо легче.
Через некоторое время, как правило, у мужчины возникают проблемы с эрекцией. Это связано с нервами, проходящими через предстательную железу. Они вовлечены в воспалительный процесс нервов, ответственных за эректильную функцию.
В случае, когда простатит спровоцировали ЗПП, симптомы могут потерпеть минимальные изменения.
Неприятные ощущения при мочеиспускании становятся несколько сильнее. К ним присоединяются незначительные боли в промежности и выделение из мочеиспускательного канала при дефекации.
Неприятные ощущения при мочеиспускании становятся несколько сильнее. К ним присоединяются незначительные боли в промежности и выделение из мочеиспускательного канала при дефекации.
Изменения в такой клинической картине могут быть настолько несущественны, что ты не обратишь на них никакого внимания или не поймешь разницы, потому что не с чем сравнить ощущения.
Поэтому при любом дискомфорте следует обратиться к врачу. Он легко определит твою проблему и поможет с ней справиться.
Диагностику проводит уролог по определенному механизму, который обычно не слишком приятен для мужчин, однако вполне необходим:
Если медикаментозное лечение продолжается достаточно долго, а результатов нет, то следует сделать посев мочи и секрета, чтобы определить уровень резистентности и чувствительности флоры к препаратам.
Если проигнорировать длительную симптоматику, которая не проходит после курса лечения, это приведет к переходу заболевания в новую, более тяжелую форму.
Лечение простатита должно быть комплексным и содержать разнообразный спектр лечебных мероприятий.
Если твои бактерии обладают резистентностью к препарату, то никакого эффекта не будет.
Если твои бактерии обладают резистентностью к препарату, то никакого эффекта не будет.
Больше спорта, прогулок, правильного режима сна, полноценного и достаточного питания — и тогда простатит не даст о себе знать.
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