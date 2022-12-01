Без света и воды, но с чистой головой: как сухой шампунь спасет во времена блэкаута

Когда вражеские ракеты выводят из строя нашу энергетическую инфраструктуру, мы остаемся без света и воды. Соответственно, возникают трудности с тем, чтобы помыть и высушить волосы.
Хорошо, что в современности уже давно изобрели сухие шампуни. Они помогут сделать волосы чистыми даже в экстренных ситуациях. А как работает сухой шампунь и какой его вид лучше выбрать, читай дальше.
Кожа головы постоянно производит липиды, которыми питаются клетки эпидермиса и волосяных фолликулов. Именно поэтому появляется ощущение, будто волосы жирные и грязные.
Сухой шампунь содержит микроскопические абсорбенты, которые впитывают жир, накопившийся на коже и волосках, и таким образом делает их чистым.
Сухой шампунь содержит микроскопические абсорбенты, которые впитывают жир, накопившийся на коже и волосках, и таким образом делает их чистым.
В формулах сухих шампуней абсорбентное действие выполняют следующие элементы:
Кроме абсорбирующих элементов в составе можно найти различные витамины, минералы, микроэлементы, антиоксиданты, кератин и биотин, что не хуже обычного шампуня будет действовать на красоту и здоровье твоих волос.
Благодаря клиническим исследованиям было доказано, что сухой шампунь не хуже обычного может справиться со следующими задачами:
Но самое большое достоинство сухого шампуня в том, что для его использования совсем не нужна вода. Остатки средства нужно просто удалить расческой.
Но самое большое достоинство сухого шампуня в том, что для его использования совсем не нужна вода. Остатки средства нужно просто удалить расческой.
В современных реалиях быстрого темпа жизни и частичного отключения благ цивилизации это не только очень удобно, но и практично. Тем более, что по принципу своего действия он почти никак не отличается от привычных нам эмульсий.
Также он достаточно портативный, то есть легко поместится в сумочку и не займет много места. Ведь, несмотря на войну, жизнь не останавливается и мы продолжаем ходить на важные встречи и хорошо проводить время даже без света.
Следовательно, ты сможешь воспользоваться им не только дома, но и в гостинице, в офисе, перед важным выступлением, на концерте, даже в туалете во время свидания.
Чтобы воспользоваться сухим шампунем, просто потряси баллончик и сбрызни на расстоянии 15-20 см грязные зоны кожи головы. Обычно это у корней и на тимьянном участке.
Затем нужно равномерно распределить средство по коже головы и волосам с помощью рук или щетки. Кончики волос лучше не трогать, ведь после этого они могут стать тусклыми и начать расслаиваться.
Останется подождать от пяти до семи минут, чтобы сорбент впитал грязь, и интенсивно расчесать волосы, удалив остатки сорбента.
На полках масс-маркетов и дорогих брендов ты можешь увидеть огромный ассортимент сухих шампуней в форме аэрозолей, порошков или стиков. Большой выбор — это, конечно, хорошо, но он значительно усложняет жизнь.
На самом же деле существенного отличия в принципе действия между этими видами нет. Все они все хорошо очищают волосы от грязи и жира. Поэтому при выборе нужно ориентироваться на то, чем удобнее пользоваться именно тебе.
Что действительно важно: при покупке следует обращать внимание на то, для какого типа окрашивания предназначено средство.
Что действительно важно: при покупке следует обращать внимание на то, для какого типа окрашивания предназначено средство.
Ведь химические составы сухого шампуня для рыжих, брюнеток и блондинок отличаются.
Если тебе удалось помыть головы обычным способом, но электричество, как назло, выключили в самый нужный момент, то читай наши советы, как быстро высушить волосы без фена.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.