Без света и воды, но с чистой головой: как сухой шампунь спасет во времена блэкаута

Когда вражеские ракеты выводят из строя нашу энергетическую инфраструктуру, мы остаемся без света и воды. Соответственно, возникают трудности с тем, чтобы помыть и высушить волосы.

Хорошо, что в современности уже давно изобрели сухие шампуни. Они помогут сделать волосы чистыми даже в экстренных ситуациях. А как работает сухой шампунь и какой его вид лучше выбрать, читай дальше.

Сухой шампунь: принцип действия

Кожа головы постоянно производит липиды, которыми питаются клетки эпидермиса и волосяных фолликулов. Именно поэтому появляется ощущение, будто волосы жирные и грязные.

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Сухой шампунь содержит микроскопические абсорбенты, которые впитывают жир, накопившийся на коже и волосках, и таким образом делает их чистым.

В формулах сухих шампуней абсорбентное действие выполняют следующие элементы:

крахмал из тапиоки, кукурузы, картофеля;

перетертая белая глина;

мука с энзимами: рисовая, кукурузная, овсяная;

камедь из древесной смолы, тальк.

Кроме абсорбирующих элементов в составе можно найти различные витамины, минералы, микроэлементы, антиоксиданты, кератин и биотин, что не хуже обычного шампуня будет действовать на красоту и здоровье твоих волос.

Почему сухой шампунь — это удобно?

Благодаря клиническим исследованиям было доказано, что сухой шампунь не хуже обычного может справиться со следующими задачами:

быстро очистить кожу и волосы от накопившейся грязи;

придать ощущение свежести и вернуть волосам презентабельный вид;

нормализовать выработку серума;

восстановить структуру волос;

активизировать кровообращение и заживить волосяные фолликулы, тем самым активизировать их рост.

Но самое большое достоинство сухого шампуня в том, что для его использования совсем не нужна вода. Остатки средства нужно просто удалить расческой.

В современных реалиях быстрого темпа жизни и частичного отключения благ цивилизации это не только очень удобно, но и практично. Тем более, что по принципу своего действия он почти никак не отличается от привычных нам эмульсий.

Также он достаточно портативный, то есть легко поместится в сумочку и не займет много места. Ведь, несмотря на войну, жизнь не останавливается и мы продолжаем ходить на важные встречи и хорошо проводить время даже без света.

Следовательно, ты сможешь воспользоваться им не только дома, но и в гостинице, в офисе, перед важным выступлением, на концерте, даже в туалете во время свидания.

Инструкция по использованию сухого шампуня

Чтобы воспользоваться сухим шампунем, просто потряси баллончик и сбрызни на расстоянии 15-20 см грязные зоны кожи головы. Обычно это у корней и на тимьянном участке.

Затем нужно равномерно распределить средство по коже головы и волосам с помощью рук или щетки. Кончики волос лучше не трогать, ведь после этого они могут стать тусклыми и начать расслаиваться.

Останется подождать от пяти до семи минут, чтобы сорбент впитал грязь, и интенсивно расчесать волосы, удалив остатки сорбента.

Какой сухой шампунь лучше выбрать

На полках масс-маркетов и дорогих брендов ты можешь увидеть огромный ассортимент сухих шампуней в форме аэрозолей, порошков или стиков. Большой выбор — это, конечно, хорошо, но он значительно усложняет жизнь.

На самом же деле существенного отличия в принципе действия между этими видами нет. Все они все хорошо очищают волосы от грязи и жира. Поэтому при выборе нужно ориентироваться на то, чем удобнее пользоваться именно тебе.

Что действительно важно: при покупке следует обращать внимание на то, для какого типа окрашивания предназначено средство.

Ведь химические составы сухого шампуня для рыжих, брюнеток и блондинок отличаются.

Если тебе удалось помыть головы обычным способом, но электричество, как назло, выключили в самый нужный момент, то читай наши советы, как быстро высушить волосы без фена.

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