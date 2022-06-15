Здоровье и красота

Не игнорируй укус клеща, ведь опасность может быть серьезной. Рассказываем, что такое болезнь Лайма

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 июня 2022, 17:20
Що таке хвороба лайма
Фото: Unsplash, Pexels

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