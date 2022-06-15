Не игнорируй укус клеща, ведь опасность может быть серьезной. Рассказываем, что такое болезнь Лайма

Начинается теплый сезон, и на улице людей ждут не только теплое солнышко и красивые цветы, но и коварные клещи. Они хоть и настолько малы, что можно не заметить, но несут большую угрозу. Клещи являются источником тяжелых болезней, одна из которых — болезнь Лайма.

Что такое болезнь Лайма

Болезнь Лайма, или, как ее еще называют, клещевой боррелиоз — инфекционное трансмиссивное заболевание, причиной которого является укус иксодовыми клещами.

Одним из источников инфекции являются кормильцы клещей — небольшие млекопитающие и некоторые виды птиц. Эту болезнь можно назвать сезонной, ведь большинство ее проявлений можно увидеть с мая по ноябрь.

Сейчас также смотрят

Инкубационный период составляет от 1 до 45 дней (7–14 в среднем). Восприимчивость людей к заболеванию высока.

Клещевой боррелиоз может иметь несколько стадий:

раннюю локализованную;

раннюю диссеминированную;

позднюю хроническую.

Симптомы болезни Лайма

Первый этап. Локализованная стадия возникает через 1–30 дней (в среднем — через семь) после укуса клеща. Чаще всего на месте укуса возникает эритема — красная папула с четкими краями. Со временем зона гиперемии расширяется, а центр бледнеет.

Эритема обычно безболезненна и не чешется. Эта папула является основным признаком болезни Лайма, а еще может быть единственным симптомом заболевания.

Спустя три – десять недель после укуса клеща возникает вторая стадия. На этой стадии появляются:

кожные доброкачественные лимфоцитомы, множественные мигрирующие эритемы;

головокружение, краниальные невропатии, в частности паралич Белла, менингизм и менингит;

костно-мышечные артралгии и миальгии;

сердечно-сосудистые блокады.

Поздняя или хроническая стадия болезни Лайма возникает через месяцы или годы после заражения. Тогда могут появиться неврологические и ревматологические проявления с преимущественным поражением костно-мышечной системы (артриты) или нервной (нейроборелиоз, атрофический хронический акродерматит).

В позднем периоде заболевания наличие возбудителя в организме больного приводит к хроническому течению болезни Лайма.

Затяжное и хроническое течение заболевания иногда становится причиной частичной или полной потери трудоспособности.

Но следует знать, что разделение на стадии условное и клинические проявления всех периодов болезни у одного больного не обязательны.

Лечение болезни Лайма

Прививки от болезни Лайма не существует.

Следует быть очень внимательным и осторожным во время посещения мест, где, вероятно, могут быть клещи. Пользоваться репеллентами и носить защитную одежду. Внимательно осматривать свою кожу после посещения леса.

Если увидел(-а) эритему или другие проявления болезни, сразу обращайся к врачу.

Болезнь Лайма является инфекционным заболеванием и лечится в инфекционной больнице. При лечении используют антибиотики. Курс длится от двух недель до одного месяца, при условии ранней стадии. Далее лечение проводится в соответствии со стадией болезни и ее симптомами.

Поэтому будьте очень внимательны к клещам. Ранее мы рассказывали, что делать, если укусил клещ. Как защитить себя и достать его самостоятельно.