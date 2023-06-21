Хотели успокоиться, но получили передозировку? Что будет, если выпить много валерианы

Война, потери, напряженная работа или стрессовая ситуация — к сожалению, есть немало причин, которые могут заставить нас нервничать.

Часто нервная система не может успокоиться самостоятельно: нас трясет, давление летит к критическим отметкам, а голова не способна думать или принимать важные решения.

Чтобы справиться с переживаниями, иногда достаточно принять таблетку или настойку с успокаивающим эффектом. Наиболее популярна среди препаратов — валериана. Это растительный препарат для успокоения и улучшения сна.

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При правильных дозировках концентрат этого растения оказывает мягкий эффект и не вызывает серьезных побочных реакций. Однако что будет, если не рассчитать и выпить слишком большое количество валерианы, и как помочь себе?

Действие и дозировка валерианы

Препарат уменьшает возбудимость ЦНС. В результате человек медленно, но стабильно успокаивается. Валериану назначают при повышенной нервной возбудимости или бессоннице.

Также она может быть компонентом комбинированной терапии при легких функциональных нарушениях сердечно-сосудистой системы.

Вместе с положительным эффектом валериана может оказывать побочные действия: провоцировать аллергические реакции, подавлять эмоции, снижать работоспособность, вызывать сонливость, слабость, депрессию, тошноту, боль в животе.

Именно поэтому ее запрещено употреблять водителям и не рекомендовано беременным. Также не следует употреблять этот препарат вместе с алкоголем, ведь он может усилить побочные действия.

Дозировка

Рекомендуемая доза указана в инструкции. Для взрослых и детей старше 12 лет она не превышает 30-60 мг. Это одна-две таблетки или 20-23 капель три-четыре раза в сутки.

Если в валериане нуждается ребенок до 12 лет, то дозировку и продолжительность лечения должен назначить врач.

Передозировка: что будет, если выпить много валерианы

Если по определенным причинам ты решил(-а) выпить больше рекомендуемой дозы, то лучше, к сожалению, не станет. Ведь это лекарственное средство не работает по системе: чем больше, тем лучше.

Вместо желаемого успокоения, вероятнее всего, ты получишь симптомы передозировки:

головную боль;

головокружение;

сонливость;

вялость;

общую слабость;

дрожь рук;

расширение зрачков;

ощущение сжатия в груди;

боль в животе;

тошноту;

снижение остроты слуха и зрения;

тахикардию.

Чтобы вернуться в норму, следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу. Вероятно, он назначит промывание желудка, активированный уголь и симптоматическую терапию.

Если рекомендуемая доза успокаивающего не подействовала, не следует пить еще. Более действенными будут простые упражнения. Читай, что поможет успокоиться и развить стрессоустойчивость без медикаментов.

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