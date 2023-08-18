Такое случается со многими! Что делать, если порвался презерватив — алгоритм действий

Безопасный секс — основа здоровья, а также предупреждение нежелательной беременности. Однако иногда случается так, что презерватив рвется. Если у тебя так и произошло или ты этого боишься, в нашем материале рассказываем, что делать, если порвался презерватив.

Что делать, если порвался презерватив: алгоритм действий

Издание Planned Parenthood рассказало, как следует действовать в таком случае. Это может случиться с кем-угодно и даже при соблюдении правил пользования презервативами.

Презерватив может порваться по многим причинам, среди которых:

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Неправильное снимание.

Использование презервативов с масляными лубрикантами.

Окончание срока годности.

Неправильные условия хранения.

Некачественный продукт.

Повреждена упаковка, разрыв или ее разрезание.

Неправильно подобран размер презерватива.

Если во время секса все же презерватив порвался или треснул, а детей пока не планируете, первым шагом должен быть визит к врачу.

Ни в коем случае не тестируй лайфхаки из интернета, а обратись к гинекологу.

Врач может назначить таблетку экстренной контрацепции. Но самостоятельно подбирать и употреблять ее не следует. Ведь кроме нежелательной беременности, за порванным презервативом могут скрываться половые инфекции и болезни.

Таблетки экстренной контрацепции действенны в течение первых пяти дней после полового акта.

Если ты не уверен(-а) в партнере, и не знаешь, может ли он/она иметь заболевания, передающиеся половым путем, нужно сдать анализы на ВИЧ, СПИД, сифилис и гепатиты. Но анализ будет результативным только через месяц после полового акта.

Анализ на инфекции, передающиеся половым путем, можно проводить через 10 дней после секса.

Заметить разрыв презерватива можно по трещинам, оторванным кусочкам, если он остался в партнере, во время его протекания. Чтобы избежать разрыва презерватива, половой член следует доставать, придерживая презерватив за основание.

Самое главное — в таких ситуациях нет ничего постыдного. И это может произойти со всеми. Важно ответственно отнестись к своему здоровью и партнера, а также не стесняться посетить врача, который поможет.

Заботиться о собственной безопасности во время полового акта — очень важно. Ранее мы рассказывали, что такое сифилис, как он передается и лечится ли.

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