Кажется, уже ничто не помогает! Что делать, если заложило нос: пять лайфхаков

Заложенность носа — это неприятный симптом, который может возникнуть из-за простуды, аллергии или других причин. Особенно часто он проявляется в холодное время года. И в таких случаях возникает вопрос: что делать, если заложило нос?

Ощущение невозможности дышать, а также вызванный этим дискомфорт может влиять на качество твоей жизни и повседневные планы. И если у тебя нет специальных капель или других лекарственных средств под рукой, не стоит волноваться.

Существует немало лайфхаков, которые помогут облегчить твое состояние и восстановить дыхание. Подробнее о них рассказали в издании Woman’s World.

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Что делать, если заложило нос

Пар с добавлением корицы

Вообще, вдыхание пара помогает разжижать слизь в ноздрях и легких. Что касается корицы — ее добавление способствует восстановлению обоняния. Чтобы сделать такой пар, тебе понадобится мультиварка, наполненная водой на две трети.

Туда же добавь одну столовую ложку корицы и установи низкий режим работы. Крышку мультиварки оставь открытой и посиди рядом, глубоко дыша паром, в течение 10-15 минут.

Массаж для носовых пазух

Мягкое растирание лица стимулирует носовые пазухи к быстрому очищению от скопившейся слизи и позволит свободно дышать. Для выполнения этой процедуры легкими поглаживающими движениями помассируй между бровями.

Затем двигайся к вискам и проведи большими пальцами от переносицы вниз к щеке. Повторять эти действия необходимо пять раз.

Теплый компресс с эвкалиптовым маслом

Если ты не знаешь что делать, если заложило нос и еще и отекло лицо — в этом случае попробуй сделать теплый компресс. Никогда не стоит недооценивать его силу.

Тепло от компресса успокаивает и обеспечивает тебе мгновенное облегчение. А что касается эвкалипта, нужно нанести несколько капель на нижнюю часть компресса (там, где находится нос). Это способствует восстановлению работы носовых пазух и уменьшению воспаления.

Только будь осторожным(-ой), чтобы не нанести слишком много масла. Посиди с теплым компрессом на лице в течение десяти минут.

Горячие ванна или душ

Чтобы улучшить качество ночного сна и почувствовать легкость дыхания, прими горячий душ или ванну перед сном. Такая процедура имеет терапевтический эффект, а пар помогает очистить носовые ходы.

Дополнительный эффект можно получить, используя распариватель для душа, который распыляет лечебные травы и поможет побороть заложенность носа.

Солевой спрей для носа

Если ты ищешь быстрое решение на вопрос, что делать, если заложило нос во время путешествий — тебе поможет спрей на основе соли Мертвого моря. Соль, когда ее растворяют и распыляют в ноздрях, уменьшает воспаление, облегчая дыхание.

Также такой раствор можно сделать самостоятельно, используя соль и воду, но все же советуем приобрести готовый продукт, чтобы быть уверенными в его стерильности.

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