Первая помощь при диарее: как помочь себе самостоятельно

Во время военных действий врачебная помощь труднодоступна, поэтому предлагаем ознакомиться с рекомендациями Минздрава, что следует делать при диарее.
Нужно понимать, что такие советы имеют место в жизни граждан только во время войны. В мирное время такие рекомендации немыслимы.
Что следует делать при диарее?
Для опережения проблемы – пейте только кипеченную воду, не забывайте об элементарных правилах соблюдения гигиены. Это — обезательное мытье рук или использование антисептика.
Также мыть продукты питания, которые находятся на открытом пространстве и следить за их условиями хранения и сроком годности. Ни в коем случае не употребляейте испорченныу продукты питания!
Из основного – не занимайтесь самолечением. Все лекарственные припараты должен назначаться только человеком с медицинским образованием.
Людям, находящимся на территориях проведения активных боевых действий, следует знать, как заклеить скотчем окна, чтобы защититься от взрывной волны.