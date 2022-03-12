Первая помощь при диарее: как помочь себе самостоятельно

Во время военных действий врачебная помощь труднодоступна, поэтому предлагаем ознакомиться с рекомендациями Минздрава, что следует делать при диарее.

Нужно понимать, что такие советы имеют место в жизни граждан только во время войны. В мирное время такие рекомендации немыслимы.

Что следует делать при диарее?

Рекомендации Минздрава:

следует исключить из рациона сладости и молочные продукты;

употреблять продукты, содержащие затяжную клетчатку (бобовые, орехи, печенье и крупы — гречку и рис);

если состояние тяжелое, диарея длится долгое время — пить препараты, пополняющие запас электролитов (солей) — Регидрон, Ионика, Ре-соль, также это воды типа Поляна Квасова;

не следует сразу принимать противодиарейные лекарства, только в экстренных случаях;

при затяжном тяжелом состоянии обязательно обратитесь к врачу.

Для опережения проблемы – пейте только кипеченную воду, не забывайте об элементарных правилах соблюдения гигиены. Это — обезательное мытье рук или использование антисептика.

Также мыть продукты питания, которые находятся на открытом пространстве и следить за их условиями хранения и сроком годности. Ни в коем случае не употребляейте испорченныу продукты питания!

Из основного – не занимайтесь самолечением. Все лекарственные припараты должен назначаться только человеком с медицинским образованием.

Людям, находящимся на территориях проведения активных боевых действий, следует знать, как заклеить скотчем окна, чтобы защититься от взрывной волны.