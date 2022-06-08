Любишь домашние консервы, вяленое мясо и рыбу? Рассказываем, что такое ботулизм и почему он опасен

В Киевской области зафиксировали два случая отравлений с подозрением на ботулизм, сообщил глава Броваров Игорь Сапожко. Отравление произошло после употребления вяленой рыбы.

Мы расскажем, что такое ботулизм и как можно от него уберечься.

Что такое ботулизм и почему возникает

Ботулизм — это пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины.

Ботулизм вызывают консервированные в домашних условиях мясо и рыба. Причиной может стать то, что продукты плохо вымыли или неправильно термически обработали. Ботулизм не имеет запаха или вкуса, так что даже консервы, в которых все в порядке со сроком годности, могут быть заражены.

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Также ботулизм может возникнуть в результате потребления вяленой или копченой рыбы и любых изделий из мяса (колбасы, ветчины и т.п.).

Очень мала вероятность заразиться ботулизмом из-за ран, так же из-за грудного молока матери.

Симптомы ботулизма

Симптомы ботулизма зависят от количества попавшего в организм человека токсина. Чаще они возникают через 12–24 часа после употребления зараженной пищи. Однако болезнь может проявиться значительно раньше (через два часа) или значительно позже (через четверо суток и более).

— Существует легкое, среднее и тяжелое течение болезни. Легкий вариант может пройти незаметно — от диареи один-два раза в сутки до слабости. Средний и тяжелый предполагают нарушение желудочно-кишечного тракта, а в дальнейшем может добавиться неврологическая симптоматика, двоение и пелена в глазах, парез кишечника, — отметил врач-инфекционист Роман Пономаренко для Фактов ICTV. Здоровье.

Основные симптомы ботулизма:

повышенная утомляемость, мышечная слабость;

головокружение;

тошнота, рвота, ослабление стула, а затем парез кишечника — вздутие живота, запор;

поражение мышц шеи и конечностей;

нарушение близкого зрения;

сильно выраженная сухость во рту;

трудно говорить.

По словам инфекциониста, первый признак, когда стоит заподозрить ботулизм, — слабость в ногах, то есть человек словно не может стать на конечности.

Лечение ботулизма

Человека с подозрением на ботулизм обязательно нужно госпитализировать, потому что именно от ранней диагностики и правильного лечения зависит жизнь больного.

В больнице, даже при неподтвержденном диагнозе, проводят промывание желудка.

Затем у человека берут кровь на анализы, чтобы узнать серотип возбудителя. Также больному вводят ботулинический антитоксин.

Профилактика ботулизма

Прежде всего, чтобы обезопасить себя от ботулизма, нужно готовить продукты в надлежащих условиях. Не покупать домашнюю консервацию на стихийном рынке и проводить термическую обработку мяса и рыбы.

Бактерии ботулизма, опасные для человека, погибают при кипячении за 10–15 мин.

Не только ботулизм имеет неврологическую симптоматику. Одним из заболеваний неврологической системы является эпилепсия. Ранее мы рассказывали, что нужно знать об этой болезни и как помочь человеку во время приступа эпилепсии.