Больше чем просто головная боль. Что такое мигрень, почему возникает и какие продукты ее провоцируют

Мигрень — это больше, чем просто сильная головная боль. Это — неврологическое состояние, которое шире интенсивных, изнурительных симптомов. К сожалению, с мигренью в своей жизни сталкивается едва ли не каждый. Но не всегда ее можно объяснить исключительно неврологией.

Оказывается, есть пищевые продукты, которые могут провоцировать приступы мигрени. О них и о других причинах возникновения такого состояния рассказывает нутрициолог Анастасия Голобородько.

— С точки зрения нутрициологии мы рассматриваем мигрень как инвалидизирующее на несколько дней заболевание. И работают с мигренями системно, с несколькими специалистами.

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За день или два до мигрени можно почувствовать:

раздражительность;

усталость;

увеличенный аппетит;

боль и дискомфорт в шее;

чувствительность к звукам и частое зевание.

Как определить боль при мигрени?

Боль при мигрени чаще всего поражает область лба. Обычно это с одной стороны головы, но может возникать по обе стороны или смещаться.

Боль чаще всего описывают как импульсную, перфорационную, похожую на стук, изнуряющую. Также может быть и просто тупая, постоянная сильная боль. Большинство приступов мигрени длятся около четырех часов. Если их не лечить или если мигрени не реагируют на лечение, то периоды могут длиться от 72 часов до недели.

Мигрени с аурой (проблемы со зрением, движением, онемением, головокружением, языком, возникает тошнота, рвота, чувствительность к свету и звуку) — 25% мигреней.

Кого чаще поражает мигрень?

Поражает чаще женщин. Мигрень часто начинается перед менструальным циклом, поскольку тучные клетки в теле имеют рецепторы эстрогенов. Колебания женских половых гормонов могут освободить многие гистамины из тучных клеток. В качестве реакции возникает мигрень.

Причины мигреней:

Сосудистые (внутричерепное сужение и вазодилатация кровеносных сосудов), нередко связаны с серотониновой системой.

Активация тучных клеток, мастоцитов и нейровоспаления. В таком случае следует обратиться к врачу и пройти диагностику.

Нейронные (гипервозбудимость и депрессия коркового распространения).

Ноцицептивные причины (пути боли, активация тройничного нерва, нейропептиды).

Выделение гистамина, триптазы и других воспалительных цитокинов — это касается сферы пищи.

Какие продукты чаще всего вызывают мигрень?

Migraine Research Foundation говорит очень не четко — highly individualized (слишком индивидуально). Но точно срабатывает комплекс триггеров. В пище это псевдоаллергия — реакция на высокий гистамин.

Если у тебя недостаточно фермента ДАО, это может привести к росту уровня гистамина, увеличить чувствительность, привести к синдрому активации тучных клеток и хроническому воспалению.

Что такое гистамин и почему возникает его высокая концентрация?

Гистамин — это регулятор аллергических реакций в нашем организме и многих других биологических процессов.

Высокая концентрация гистамина может возникать из следующих продуктов:

алкоголь;

ферментированная пища: веганские продукты, кефир, творог (как молодой, так и выдержанный);

сухофрукты;

авокадо;

баклажан;

шпинат;

колбасы, паштет, рыба, мясо;

ракушки и панцирные, например лобстеры, мидии, устрицы, раки, крабы, лангусты, креветки.

И это все?

Нет, на самом деле продуктов, которые могли бы провоцировать мигрени, невероятно много. Есть продукты, которые вовсе не содержат гистамин, но они имеют такие соединения, которые могут провоцировать реакцию и пробуждать гистамин в организме:

любой алкоголь;

бананы;

помидоры;

бобовые, особенно фасоль;

шоколад и какао;

папайя;

цитрусовые;

орехи, особенно грецкий, кешью, арахис;

консерванты в пище;

глютен и глиадин, содержащийся во всех продуктах из пшеницы, ячменя, овса.

Так как избавиться от мигреней путем улучшения своего рациона?

Во-первых, следует понимать: одним лишь рационом проблему не решишь. Обязательно нужно обратиться к врачу, пройти полную диагностику. Но правильный и здоровый рацион хорошо повлияет и оздоровит твой организм, в частности, облегчит состояние при мигренях или поможет свести появление мигреней к минимуму.

Фокус на продукты:

рыба, мясо и птица неинтенсивных методов выращивания, органические и чистые;

все фрукты, кроме цитрусов, авокадо, бананов;

яйца;

безглютеновые каши;

заменители коровьего молока: миндальное или кокосовое молоко;

все овощи и зелень, кроме шпината, баклажанов, помидоров;

оливковое масло.

Также важно соблюдать распорядок дня и не забывать о качественном сне. Физическая нагрузка, медитации и йога вместе с немедикаментозными средствами снижения стресса действительно могут помочь при мигренях.

Несмотря на это, существует множество других факторов, влияющих на наше здоровье. И некоторые из них такие, которые изменить или обуздать нам просто не под силу, например, магнитные бури. Чтобы быть готовым к магнитным бурям, советуем просмотреть календарь магнитных бурь в июле.

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