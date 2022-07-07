Здоровье и красота

Больше чем просто головная боль. Что такое мигрень, почему возникает и какие продукты ее провоцируют

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 07 июля 2022, 07:00
Что такое мигрень и как ее лечить
Фото: Pexels, Unsplash

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