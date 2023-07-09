Мелкие пузыри вдоль нервных окончаний. Что такое опоясывающий лишай — симптомы и лечение

Появилась странная сыпь на коже вокруг нервных окончаний, которая сильно чешется? Это может быть опоясывающий лишай. Читай в нашем материале более подробно, как еще проявляется заболевание и каким должно быть лечение.

Что такое опоясывающий лишай: симптомы и лечение

Подробно об опоясывающем лишае рассказали в клинике Cleveland. Лишай проявляется группой высыпаний и бляшек, которые очень сильно чешутся. Он называется опоясывающим, потому что высыпания чаще всего появляются вокруг туловища.

Если ты болел(-а) ветрянкой — ты можешь заболеть и опоясывающим лишаем, ведь возбудитель герпеса один и тот же. Он находится в организме всю жизнь в неактивном состоянии.

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Очень часто опоясывающим лишаем болеют люди старше 50 лет, это объясняется ослаблением иммунной системы. Но и те, у кого слабый иммунитет с детства или вследствие болезней, должны быть осторожны.

Симптомы опоясывающего лишая:

Боль или жжение кожи. Появляются до высыпаний на коже.

Сыпь — мелкие пузырьки вдоль нервных окончаний, могут быть с жидкостью.

Слабость, усталость.

Набухшая и покрасневшая кожа в зоне высыпаний.

Повышенная температура и головные боли.

Пока высыпания не высохли и не начали отпадать, человек считается заразным. В опасности те, кто не привит от ветрянки и никогда ею не болел. С момента появления симптомов до выздоровления может пройти от трех до пяти недель.

Лечение опоясывающего лишая

Чтобы облегчить боль, можно пить лекарство против герпеса. Но прежде следует посетить врача, чтобы он точно определил диагноз и выписал индивидуальное лечение.

Также, кроме противогерпесных препаратов, тебе могут назначить обезболивающие.

Обезболивающие должны быть из группы нестероидных противовоспалительных средств — ибупрофен или парацетамол (или подобные). Если от них боль не проходит, нужны рецептурные обезболивающие.

Противогерпесные и обезболивающие препараты следует начать принимать в течение первых трех дней, так эффективность лечения будет выше. Твоя кожа должна быть сухой и чистой, и к ней не должны прикасаться другие.

На период лечения лучше находиться дома или использовать средства индивидуальной защиты — перчатки, маску.

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