Мелкие пузыри вдоль нервных окончаний. Что такое опоясывающий лишай — симптомы и лечение

Появилась странная сыпь на коже вокруг нервных окончаний, которая сильно чешется? Это может быть опоясывающий лишай. Читай в нашем материале более подробно, как еще проявляется заболевание и каким должно быть лечение.
Подробно об опоясывающем лишае рассказали в клинике Cleveland. Лишай проявляется группой высыпаний и бляшек, которые очень сильно чешутся. Он называется опоясывающим, потому что высыпания чаще всего появляются вокруг туловища.
Если ты болел(-а) ветрянкой — ты можешь заболеть и опоясывающим лишаем, ведь возбудитель герпеса один и тот же. Он находится в организме всю жизнь в неактивном состоянии.
Очень часто опоясывающим лишаем болеют люди старше 50 лет, это объясняется ослаблением иммунной системы. Но и те, у кого слабый иммунитет с детства или вследствие болезней, должны быть осторожны.
Симптомы опоясывающего лишая:
Пока высыпания не высохли и не начали отпадать, человек считается заразным. В опасности те, кто не привит от ветрянки и никогда ею не болел. С момента появления симптомов до выздоровления может пройти от трех до пяти недель.
Чтобы облегчить боль, можно пить лекарство против герпеса. Но прежде следует посетить врача, чтобы он точно определил диагноз и выписал индивидуальное лечение.
Также, кроме противогерпесных препаратов, тебе могут назначить обезболивающие.
Обезболивающие должны быть из группы нестероидных противовоспалительных средств — ибупрофен или парацетамол (или подобные). Если от них боль не проходит, нужны рецептурные обезболивающие.
Противогерпесные и обезболивающие препараты следует начать принимать в течение первых трех дней, так эффективность лечения будет выше. Твоя кожа должна быть сухой и чистой, и к ней не должны прикасаться другие.
На период лечения лучше находиться дома или использовать средства индивидуальной защиты — перчатки, маску.
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