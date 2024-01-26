Нужно ли пожилому человеку вакцинироваться, если он уже переболел COVID-19?

Согласно данным Центра общественного здоровья Минздрава, за все время в Украине зарегистрировано более 5,5 млн лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Очевидно, реальное количество людей, контактировавших с вирусом, намного больше.

В связи с этим у многих возникает вопрос: нужно ли прививаться против COVID-19, если вы уже болели? Результаты исследований доказывают: однозначно да!

Критически важна вакцинация для групп риска тяжелого течения и осложнений вследствие COVID-19. Речь идет прежде всего о людях в возрасте 60+ и пациентах с хроническими патологиями.

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Вакцинация после недуга обеспечивает лучшую защиту

Согласно рекомендациям международных и национальных регуляторов, вакцинация против COVID-19 необходима независимо от того, болел ли уже человек.

Как утверждают эксперты ВОЗ, формируемый после вакцинации иммунитет обеспечивает хороший уровень защиты от осложнений и смерти вследствие COVID-19. В то же время иммунизация после перенесенного заболевания предоставляет человеку дополнительную защиту.

Иммунитет, приобретаемый лицом, вакцинированным после болезни или заболевшим после вакцинации, называется гибридным.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Федор Лапий отмечает, что самый высокий уровень защиты обеспечивает именно вакцинация после болезни.

Привиться можно через 28 дней после появления первых симптомов

Иммунитет, приобретенный после болезни, связан с конкретным вариантом вируса, с которым столкнулся пациент. Также в этом случае уровень защиты определяется индивидуальными особенностями организма и его реакцией на возбудитель.

В то же время иммунитет после прививки более универсален и надежно защищает от осложнений после COVID-19 независимо от варианта вируса.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC), люди, переболевшие COVID-19, имеют вдвое большие шансы снова заболеть, чем те, кто сделал прививки.

Также некоторые исследования подтверждают, что вакцинация уменьшает шансы возникновения так называемого “долгого” COVID-19 или постковидного синдрома — неприятных симптомов, которые беспокоят человека еще длительное время после выздоровления.

Медики отмечают, что люди, болевшие COVID-19, могут вакцинироваться уже через 28 дней после появления первых симптомов. В то же время при необходимости прививки можно отложить на несколько месяцев, в течение которых повторные случаи заболевания маловероятны.

Важнейшими прививки являются для людей старшего возраста, даже если раньше они уже болели COVID-19.

Вакцина защищает от всех штаммов

Как сообщает главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сейчас в Украине циркулирует 17 штаммов COVID-19. Все они являются субвариантами штамма Омикрон. В частности, в течение января зарегистрированы субварианты JN.1 Дженни и BA.2.86 Пирола.

Несмотря на то, что вирус активно мутирует, используемые в Украине вакцины надежно защищают от новых субвариантов и существенно снижают риски тяжелого течения и осложнений вследствие COVID-19.

В частности, в медицинских учреждениях страны есть омикрон-специфическая вакцина. Она обеспечивает наилучшую защиту от последних штаммов вируса. Такая вакцина предназначена исключительно для бустерных прививок.

Напоминаем, что полным курсом вакцинации против COVID-19 считаются две прививки и бустер, который следует сделать через пять месяцев.

Лицам старшего возраста, которые являются главной группой риска осложнений вследствие COVID-19, также рекомендуют сделать две дополнительные (сезонные) бустерные прививки через шесть месяцев после последней вакцинации.

Иммунизация против COVID-19 в Украине доступна во всех регионах и является бесплатной.

Список прививок с телефонами и информацией о наличии вакцин можно найти по ссылке или позвонив в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19.

Ранее мы рассказывали, почему дополнительные бустеры от COVID-19 необходимы для пожилых людей.

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