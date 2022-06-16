До сих пор занимаешься самодиагностикой? Подробно рассказываем о цистите и что делать женщинам в горячих точках

Здоровье — уникальная вещь, которую мы должны беречь изо всех сил, особенно во время войны. Однако миллионы украинок, которые оказались на оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий, не имеют доступа к качественной и своевременной медицинской помощи.

Гинеколог Светлана Коханенко рассказала Вікнам об одном из самых распространенных гинекологических заболеваний — цистите — и дала действенные советы женщинам, которые сейчас находятся в сложной ситуации.

Что такое цистит

Цистит — это воспаление мочевого пузыря, которое может возникать вследствие бактериальной или грибковой инфекции. Светлана объясняет, что цистит может быть как самостоятельным заболеванием, так и проявлением какого-либо другого патологического состояния.

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И хотя самим циститом невозможно заразить своего партнера, если за болезнью кроется урогенитальная инфекция (например, хламидии или микоплазма), женщина вполне может передать неприятный “подарок” путем незащищенного полового акта.

Как же не спутать цистит с другими заболеваниями?

Симптомы цистита

Цистит проявляется дискомфортом, резью и жжением во время акта мочеиспускания. Если же у пациентки еще есть урогенитальная инфекция, то будут наблюдаться дополнительные жалобы со стороны влагалища и патологические выделения.

Поэтому для установления точного диагноза необходимо обратиться к гинекологу и сдать следующие анализы:

общий анализ мочи;

урогенитальный мазок на флору;

бакпосев из влагалища;

обследование на урогенитальные инфекции методом ПЦР.

Нет доступа к врачу: что делать

Если у женщины нет сейчас возможности обратиться в больницу и есть сомнения по поводу диагноза, то при первых симптомах цистита можно выпить обезболивающие средства из домашней аптечки: Ибупрофен, Нимесил или Диклофенак.

Самостоятельно назначать себе антибиотики не нужно. Следует понимать, что обезболивающее не лечит, а лишь временно снимает неприятные симптомы.

Поэтому при первой возможности необходимо обратиться к гинекологу или связаться с врачом онлайн. Ведь это в любом случае лучше самостоятельного приема медицинских препаратов.

Ранее мы писали, какие узкопрофильные врачи оказывают бесплатную онлайн-помощь во время войны.

Кроме того, если речь идет о цистите, то нельзя прогревать низ живота, как бы этого ни хотелось.

Очень часто пациентки говорят, что наступает облегчение, когда они берут теплую бутылку с водой и прогревают мочевой пузырь. Но если мы не знаем, в чем причина цистита, чтобы инфекция не пошла дальше на почки, греть не рекомендовано, — отмечает гинеколог.

Хронический цистит: причины и лечение

К сожалению, довольно часто цистит переходит в хроническую форму. Это связано с рядом факторов:

самолечением;

бездействием пациентки;

лечением только симптомов, а не причин заболевания;

наличием сопутствующих инфекций, передающихся половым путем;

сниженным иммунитетом на фоне переохлаждения и развития патогенной флоры.

Однако Коханенко считает, что все-таки вылечить цистит, даже хронический, можно. Для этого необходимо подобрать адекватную терапию, предварительно выяснив причину заболевания.

Советы женщинам в горячих точках

Согласись, в бомбоубежищах трудно соблюдать гигиенические процедуры, ведь для этого нет возможности и ресурсов, а фокус внимания сосредоточен только на выживании.

Однако главным советом для поддержания личной гигиены в зоне боевых действий является использование гигиенических средств. Нужно по крайней мере дважды в день использовать влажные салфетки, а также менять средства гигиены во время менструации хотя бы раз в четыре – пять часов.

Эти простые правила помогут сохранить женское здоровье даже в жестких условиях войны и не дать инфекциям распространяться в организме.

Лечение за границей

Миллионы женщин выехали из Украины после 24 февраля. Некоторые из них уже ощутили потребность в гинекологической помощи. Однако перед ними возникли новые проблемы: языковой барьер и кусающиеся цены на медицинские услуги в европейских клиниках.

Поэтому украинки могут медлить с походом к врачу. Что же делать в этом случае?

Гинеколог советует несмотря ни на что обращаться к специалисту и не терпеть, если речь идет об остром состоянии: кровотечении или острой боли.

Если же женщина хочет пройти, например, профилактический осмотр, то с этим можно подождать до приезда в Украину.

Как уже отмечалось выше, получить медицинскую консультацию можно и онлайн, однако следует помнить, что в большинстве стран Европы препараты продаются только по рецепту. Это значит, что если украинский врач назначит тебе лекарство, то не всегда можно будет его купить.

Польша приняла больше всего наших переселенцев. Так что если ты ищешь аналоги украинских медикаментов за границей, то читай, какие лекарства купить в Польше. Совет — посмотреть в интернете название действующего вещества в препарате.

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