Эндопротезирование: что нужно знать о новой очередь и как она изменяет систему

В Украине готовятся к запуску электронной очереди для пациентов, нуждающихся в эндопротезировании.

Этот шаг призван обеспечить прозрачность и доступность бесплатных протезов, а также противодействовать теневым схемам, которые, по словам главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Натальи Гусак, процветают в этой сфере.

Новые правила и цель электронной очереди

С 2025 года в сфере эндопротезирования будут введены кардинальные изменения.

Медицинские учреждения, заключившие договор с НСЗУ, обязаны бесплатно предоставлять пациентам как протез, так и саму хирургическую операцию.

Однако, как отмечает глава НСЗУ, на практике нередко бывают случаи, когда пациентам предлагают купить качественный протез вместо государственного, который якобы является некачественным.

Это создаёт почву для манипуляций и финансовых злоупотреблений, ведь значительная часть рынка эндопротезирования сейчас работает в тени.

Именно поэтому появится электронная очередь, которая позволит чётко отслеживать, сколько пациентов нуждаются в эндопротезировании, есть ли протезы в наличии и сколько людей могут получить их бесплатно.

Пациент, которому необходима такая операция, будет внесён в эту прозрачную очередь.

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Прозрачность и учёт протезов

Кроме того, в условиях оплаты за услугу эндопротезирования будет введено чёткое требование: все протезы, устанавливаемые в больницах, законтрактованных с НСЗУ, должны состоять на учёте в этом учреждении.

Это позволит контролировать происхождение и качество протезов, даже если пациент решит самостоятельно приобрести другой протез.

Наталья Гусак также обращает внимание на то, что ранее, когда Минздрав и ГП Медзакупки собирали потребности в протезах по регионам, количество запросов часто снижалось, что приводило к тому, что большинство пациентов были вынуждены покупать протезы за свой счёт.

Это подчёркивает необходимость введения прозрачного механизма учёта и распределения.

Перспективы и сроки

Глава НСЗУ призывает пациентов набраться терпения, ведь для полноценного запуска электронной очереди и системы мониторинга этого направления понадобится около трёх месяцев.

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