Хочу белоснежную улыбку! Рассказываем, как отбелить зубы в домашних условиях

В условиях войны не у каждого есть возможность посетить стоматолога, чтобы отбелить зубы. Но красивую улыбку хочется. Мы расскажем, как отбелить зубы в домашних условиях без вреда для эмали.

Изменения в питании

В первую очередь нужно обратить свое внимание на питание. Оно может как чистить, так и затемнять цвет твоих зубов.

Больше ешь хрустящих овощей и фруктов — морковь, сельдерей, яблоки. Обрати внимание на естественные отбеливатели зубов — это клубника, ананас, папайя, груши, орехи. К тому же они содержат много витаминов. Ограничь потребление красящих продуктов. К таким относятся черный чай, кофе, красное вино, сладкие газированные напитки, ягоды с сильными цветами — ежевика, шелковица, вишня. Сокращай потребление сахара. Мы рассказывали, почему сахар вредит и чем его заменить. Курение тоже существенно изменяет цвет зубной эмали, поэтому нужно избавиться от негативной привычки. Чтобы сделать эмаль более крепкой, употребляй продукты с высоким содержанием кальция: молоко, брокколи, сыр и т. д.

Профессиональное отбеливание зубов на дому

К профессиональным методам отбеливания зубов на дому относятся капы, пасты, карандаши для отбеливания и полоски. Капы делает стоматолог индивидуально, затем туда наносится гель и они зажимаются.

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Если кап у тебя нет, можешь использовать другие способы.

Отбеливающие пасты для зубов

Регулярная чистка зубов в сочетании с качественной отбеливающей пастой может помочь твоим зубам не тускнеть, а также осветлить их на несколько тонов. Это при условии правильной чистки (два – три раза в день, по две минуты, круговыми движениями).

Отбеливающая зубная паста в составе содержит больше активных веществ, поэтому разница между обычной и отбеливающей не только в цене. Такая паста может содержать немного пероксида карбамида и перекись водорода. Данные вещества помогают в отбеливании зубов.

Отбеливание зубов полосками

Отбеливающие полоски покрыты слоем пероксидного геля, он позволяет закрепиться на зубах. Полоски отличаются по времени использования, так что смотреть его нужно на упаковке перед использованием.

Лучше делать отбеливание зубов полосками дважды в неделю по полчаса, это даст накопительный эффект. Полоску нужно наклеить на зубной ряд, подождать указанное время, затем снять ее и прополоскать ротовую полость.

Карандаш для отбеливания зубов

Почти такой же механизм: нужно максимально улыбнуться и нанести гель с карандаша на сухие зубы и межзубные промежутки, ждать 5-7 минут и прополоскать рот. Карандаши и полоски для отбеливания являются самым удобным вариантом, ведь их легко взять с собой, они быстры в применении.

Отбеливание зубов подручными средствами

Наверное, у тебя дома есть сода, активированный уголь, клубника, кокосовое масло, или яблочный уксус? Если хоть что-то из списка есть, стоит попробовать альтернативные средства отбеливания зубов.

Яблочным уксусом можно полоскать зубы, но если ты смешаешь его с содой и нанесешь смесь на зубной ряд, а затем почистишь ею зубы — получишь хороший результат.

В случае с клубникой два варианта: втирание ее в эмаль и смешивание с содой. Если хочешь втереть клубнику, держать сок на эмали нужно 5-10 минут. После этого почистить зубы пастой.

Отбелить зубы можно и обыкновенной пищевой содой. Для этого нужно смешать столовую ложку соды с водой до образования консистенции, похожей на зубную пасту. Затем этой пастой почисти зубы и оставь ее на поверхности зубов. Через 7-10 минут тщательно прополощи полость рта.

Если хочешь попробовать метод с активированным углем, нужно раздавить таблетку в порошок и смешать с небольшим количеством воды. Полученной смесью почистить зубы, затем тщательно прополоскать.

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