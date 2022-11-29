Сможешь сделать сама: идеи причесок на Новый год 2023 — подборка

В преддверии праздников нужно заранее подумать о меню, подарках, нарядах и прическе, чтобы потом успеть все это сделать. Вікна подготовили для тебя идеи причесок на Новый год 2023 — листай подборку и сохраняй наиболее понравившиеся варианты.

Идеи причесок на Новый год 2023 — простые и элегантные

Прически, которые мы подготовили, универсальны — их можно делать на коротких и длинных волосах, они не требуют много времени и несложны в исполнении.

Самый быстрый и простой способ новогодней прически — сделать кудри. Ты можешь использовать бигуди, плойку, бумажки и много средств для накручивания волос. Некоторые изобретательные девушки придумали способ накручивания на пояс от халата — на нем мягко спать и удобно делать прическу на ночь.

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Если хочется хорошо собрать волосы — это могут быть пучки, один или два. Такая прическа будет держаться всю новогоднюю ночь, если хорошо закрепить ее шпильками и пенкой для волос. Для варианта с двумя пучками самое главное сделать ровный пробор головы, чтобы они были одинакового размера.

Также пучок можно сделать с прядями по бокам, так он будет смотреться стильно и по-деловому.

Объемные волны — довольно изысканная новогодняя прическа. Сделать ее можно с помощью выпрямителя для волос. Нужно обернуть прядь выпрямителем и выдержать несколько секунд, чтобы образовалась волна. Повтори по всей длине.

А если хочешь соединить кудри с плетением, держи и такой вариант. Он удобен на случай, если твои волосы быстро раскручиваются после бигуди или плойки. Поэтому плетение точно останется надолго. А чтобы и кудри держались, перед накручиванием используй термозащиту, а после — спрей с сильной фиксацией.

Собранные волосы сзади — также удачный и стильный вариант. Это может быть пучок или его вариация. Такую прическу можно дополнить лентами, шпильками, а еще спреем с блестками. Прическа будет смотреться эффектно.

Новогодняя прическа может быть и с косами. Их также существует бесчисленное количество: высокие, средние, низкие, с разными видами плетения и украшениями в самой косе. Здесь точно есть где разгуляться.

А если хочется необычную прическу на Новый год 2023 — экспериментируй! Попробуй использовать парик. Его можно подобрать любого цвета, длины и стиля. Такой вариант будет самым оригинальным и удивит родных и друзей. Парик также интересная идея, если празднование Нового года будет тематической вечеринкой.

Ранее мы рассказывали, что надеть на Новый год и какие цвета принесут успех и достаток.

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