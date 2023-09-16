Рисунки на нашем теле — это не только самовыражение, но и символы, собственные смыслы и ценности. Это также красиво и интересно, особенно если тщательно подобрать тату.

Мода здесь не главная, ведь стоит опираться только на собственные предпочтения. Однако сейчас есть несколько стилей исполнения татуировки на руке. Идеи тату для девушек на руке, мы собрали для тебя в материале.

Модные татуировки на руке 2023

Конечно, при выборе тату не стоит опираться на тренды, ведь тебе носить этот рисунок или надпись на протяжении многих лет.

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Тату-мастер Дарина Котенко говорит: каждый видит прекрасное по-своему, поэтому и делить эскизы тату на модные и нет — не стоит.

Кому-то нравится реализм, кому-то — минимализм и лайн-арт. Ни один из стилей не стоит на месте, развивается, совершенствуется, модернизируется и каждый есть своевременным, он подбирается индивидуально под человека.

Что касается трендов, сейчас популярность приобрела тематика вышиванок, украинских традиций, писателей и их текстов и вообще любви к Украине в разных её проявлениях, — говорит мастер.

Идеи тату на руке для девушек 2023

Растительные эскизы

Анималистические идеи для татуировки на руке

Легкость и неповторимость заговорят линиями. Модные татуировки для девушек на руке 2023 — идеи / 4 Фотографии

Идеи для тату на руке для девочек

Как ухаживать за тату и каких ошибок следует избегать, мы разбирались в нашем другом материале.

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