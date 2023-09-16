Легкость и неповторимость заговорят линиями. Модные татуировки для девушек на руке 2023 — идеи

Рисунки на нашем теле — это не только самовыражение, но и символы, собственные смыслы и ценности. Это также красиво и интересно, особенно если тщательно подобрать тату.
Мода здесь не главная, ведь стоит опираться только на собственные предпочтения. Однако сейчас есть несколько стилей исполнения татуировки на руке. Идеи тату для девушек на руке, мы собрали для тебя в материале.
Конечно, при выборе тату не стоит опираться на тренды, ведь тебе носить этот рисунок или надпись на протяжении многих лет.
Тату-мастер Дарина Котенко говорит: каждый видит прекрасное по-своему, поэтому и делить эскизы тату на модные и нет — не стоит.
Кому-то нравится реализм, кому-то — минимализм и лайн-арт. Ни один из стилей не стоит на месте, развивается, совершенствуется, модернизируется и каждый есть своевременным, он подбирается индивидуально под человека.
Кому-то нравится реализм, кому-то — минимализм и лайн-арт. Ни один из стилей не стоит на месте, развивается, совершенствуется, модернизируется и каждый есть своевременным, он подбирается индивидуально под человека.
Что касается трендов, сейчас популярность приобрела тематика вышиванок, украинских традиций, писателей и их текстов и вообще любви к Украине в разных её проявлениях, — говорит мастер.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Tattoo artist | Бердичів тату (@kosstattooo)
Допис, поширений Tattoo artist | Бердичів тату (@kosstattooo)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Handpoke tattoo artist (@nastya_does_tatts)
Допис, поширений Handpoke tattoo artist (@nastya_does_tatts)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SEN ???? (@b__._jo_._c)
Допис, поширений SEN ???? (@b__._jo_._c)
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Допис, поширений Boost (@__oreysemon)
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Допис, поширений تتو | هدیه | سنندج، مریوان (@tattoo.hdye)
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Допис, поширений ТАТУ ЛЬВІВ • TATTOO LVIV • Dasha (@tattoo.lla_lluna__)
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Допис, поширений 타투지나_라인타투 미니타투 레터링타투 (@tattooer_jina)
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Допис, поширений Luis Gustavo (@gustavo.osilva)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений alisa • tattoo bruxelles brussels handpoke (@tattoo.milch)
Допис, поширений alisa • tattoo bruxelles brussels handpoke (@tattoo.milch)
Как ухаживать за тату и каких ошибок следует избегать, мы разбирались в нашем другом материале.
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