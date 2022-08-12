Совет на случай радиации: как правильно принимать йод?

Если Россия допустит вариант взрыва на Запорожской АЭС, огромную территорию охватит радиация. Мы делимся советами, как правильно принимать йод, чтобы обезопасить себя от радиационных выбросов.

Как правильно принимать йод

Во время радиационного выброса прежде всего страдает щитовидная железа человека. Чтобы защитить ее, следует принять жидкий йод внутрь или таблетки йодида калия.

Делать это следует только если произошел выброс или существует реальная угроза взрыва.

Таблетка йода защитит щитовидную железу от радиоактивного йода при взрыве. Инструкцией, как принимать йод, поделился педиатр Евгений Комаровский.

Йод ты можешь приобрести в аптеке или поискать в автомобильной аптечке.

Дозировка йода

В одной таблетке йодида калия – 250 мг. Украинские производители выпускают таблетки с дозировкой 125 мг.

Взрослые и дети старше двух лет – одна таблетка дозировкой 125 мг или половина таблетки 250 мг.

Дети до двух лет – 40 мг.

Раствор 5% йода

Взрослые и дети старше 14 лет – 40 капель растворить в воде или молоке. Принимать за раз.

Дети 5–14 лет – 20 капель растворить в воде или молоке. Принимать за раз.

Дети 2–5 лет – 20 капель растворить в воде и нанести на кожу йодной сеткой (плечи, бедра).

Дети младше 2 лет – 10 капель растворить в воде и нанести на кожу йодной сеткой (плечи, бедра).

Йодид калия защищает щитовидную железу от выбросов радиации, обладает противовоспалительными свойствами, лечит грибковые заболевания и оказывает отхаркивающее действие.

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