Совет на случай радиации: как правильно принимать йод?

Если Россия допустит вариант взрыва на Запорожской АЭС, огромную территорию охватит радиация. Мы делимся советами, как правильно принимать йод, чтобы обезопасить себя от радиационных выбросов.
Во время радиационного выброса прежде всего страдает щитовидная железа человека. Чтобы защитить ее, следует принять жидкий йод внутрь или таблетки йодида калия.
Делать это следует только если произошел выброс или существует реальная угроза взрыва.
Таблетка йода защитит щитовидную железу от радиоактивного йода при взрыве. Инструкцией, как принимать йод, поделился педиатр Евгений Комаровский.
Йод ты можешь приобрести в аптеке или поискать в автомобильной аптечке.
В одной таблетке йодида калия – 250 мг. Украинские производители выпускают таблетки с дозировкой 125 мг.
Раствор 5% йода
Йодид калия защищает щитовидную железу от выбросов радиации, обладает противовоспалительными свойствами, лечит грибковые заболевания и оказывает отхаркивающее действие.
Раньше мы рассказывали об инфекции “свинка” и как от нее обезопаситься.
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