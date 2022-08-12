Совет на случай радиации: как правильно принимать йод?

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Анастасия Грубрина, практикантка сайта 12 августа 2022, 18:00
Як приймати йод при радіації — інструкція
Фото: Pexels

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