Здоровье и красота

Тяжело дышать, когда вижу эти фото: что делают с нами фотографии трагедий

Мария Дзюба, редактор сайта 28 апреля 2025, 19:00
Тяжело дышать, когда вижу эти фото: что делают с нами фотографии трагедий
Фото Getty Images
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Тяжело дышать, когда вижу эти фото: что делают с нами фотографии трагедий
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