Тяжело дышать, когда вижу эти фото: что делают с нами фотографии трагедий

После каждого обстрела в Украине медиа и соцсети мгновенно заполняются шокирующими фото пострадавших и погибших, фиксирующих последствия атак.

Такой контент часто вызывает жаркие споры среди общества: этично ли публиковать такие изображения и как они влияют на психику тех, кто их видит? В частности, такая дискуссия разгорелась после обстрела Киева 24 апреля, фотографии последствий которого опубликовали известные украинские фотографы Влада и Константин Либеровы, а также Евгений Малолетка.

Одна сторона уверяла в том, что создатели только “наживаются” на горе других, поскольку запечатлевают в фото боль других и смерти. Другие же говорили о важности фиксировать военные преступления россиян. Однако большинство наконец согласилось, что это тонкий лед, которым трудно пройтись, чтобы не сделать шаткий шаг и не утонуть в пропасти ошибок.

LB.ua решил взглянуть на эту дискуссию с точки зрения психического здоровья. Согласно мнению психологов, эти фото могут быть не только важным инструментом для документирования преступлений, но и существенно травмировать зрителей.

Почему люди репостят фото погибших?

С точки зрения психологии, публикация трагических изображений является попыткой проявить сочувствие и преодолеть личные переживания.

Это помогает людям выразить свою боль и страх, а также приобщиться к коллективному процессу осмысления трагических событий.

Они могут таким образом показать солидарность с пострадавшими или просто рассказать миру о том, что происходит в Украине.

Для некоторых это также способ снять чувство вины за собственное выживание, когда они видят, как страдают другие.

С другой стороны, такие публикации могут быть и средством стабилизации собственного эмоционального состояния, особенно когда люди испытывают потребность донести информацию до международного сообщества.

Они считают, что демонстрация таких изображений является способом не допустить забвения трагедии и показать реалии, с которыми сталкиваются украинцы в условиях войны.

Как это травмирует

Несмотря на желание донести правду до мира, чрезмерное количество таких изображений может привести к психологической травме, в частности к ретравматизации.

Это касается не только тех, кто лично пережил войну, но и тех, кто находится вне контекста событий, но все равно имеет доступ к этому контенту через соцсети.

В частности, так называемая “медиа-травма свидетеля” может иметь серьезные последствия для психического здоровья людей, не имевших прямого контакта с войной.

Они могут пережить сильный шок, чувство тревоги и даже панические атаки, увидев фотографии или видео насилия и смерти.

Особенно это касается детей или людей со сверхчувствительной психикой, которые еще не умеют правильно справляться с такими эмоциями.

Со временем люди могут “адаптироваться” к таким изображениям, но для многих это все равно остается серьезным источником стресса.

Психологи обращают внимание на то, что хотя “привыкание” к таким ситуациям и возможно, однако это не всегда означает, что психика полностью справляется с последствиями.

Влияние на пострадавших и их близких

С точки зрения этики, публикация фото погибших без разрешения родственников нарушает приватность и может усугубить их горе.

Когда семьи видят, как их близкие стали объектом публичного обсуждения и эксплуатации в медиа, это может значительно ухудшить их эмоциональное состояние.

В то же время есть и другая сторона медали: некоторые люди хотят, чтобы их родственники, ставшие жертвами войны, не были забыты, и видят в публикации таких фото возможность привлечь внимание к последствиям российских атак.

Это этическая дилемма, где трудно найти золотую середину между правом на приватность и правом на информирование общества.

Что делать после стресса от фото войны

Когда человек становится свидетелем или жертвой травматических событий, ему необходимо научиться управлять своими эмоциями.

Простые психологические техники, такие как дыхательные упражнения или концентрация на внешних объектах, могут помочь снизить уровень стресса.

Одной из эффективных техник является так называемое “дыхание по квадрату”: вдох, пауза, выдох, пауза, и так несколько раз, наблюдая за четкими линиями, например, за окном. Это помогает стабилизировать нервную систему и успокоиться.

Другим методом является обстукивание, когда человеку помогает просто постукивать по своим конечностям или другой части тела.

Это позволяет снять напряжение и сосредоточиться на своих ощущениях.

Хотя публикация фотографий последствий атак является мощным инструментом для привлечения внимания к войне, она имеет и серьезные психологические последствия для тех, кто ее видит.

Важно помнить, что медиаконтент должен быть создан с учетом влияния на психику зрителей, а также на эмоциональное состояние тех, кто находится в непосредственном контакте с трагическими событиями.

В то же время каждый из нас должен найти способ защитить себя от этой травмирующей информации и искать помощь, если в этом нуждается наша психика.

Ранее мы рассказывали, как война изменила наше восприятие “тяжелых” фото и нормально ли это.

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