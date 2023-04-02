Золотая середина между праздничным застольем и здоровым образом жизни — как есть и не бояться за фигуру

В скором времени начнутся Пасхальные праздники, а это значит, что люди закончат Великий пост и… захотят устроить пышное застолье!

Но у многих может возникнуть страх наесть лишние калории и испортить результат своих тренировок в зале. Что делать в этом случае?

Соучредитель сети фитнес-студий Ярослав Сойников рассказал НВ, как найти золотую середину между празднованием и спортивным режимом.

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Позволь себе праздновать

Сойников убежден, что расслабляться необходимо, ведь постоянный строгий режим может провоцировать стресс для организма.

И если ты не профессиональный спортсмен, то вполне можно позволить себе определенные отклонения от фитнес-меню и тренировок.

Заботься о своем самочувствии

Праздничный стол обычно ассоциируется с какой-то жирной, соленой или сладкой едой, которую в обычные дни мы себе не позволяем. Но не всегда это должно быть именно так.

К примеру, добавь в меню салаты из свежих овощей с оливковым маслом, а для шашлыка возьми курятину или индейку вместо свинины. И вот ты уже не будешь страдать от боли в животе после застолья.

От паски отказываться тоже не стоит, но главное знать оптимальную меру и не переедать сладостями.

Также помни, что алкоголь обезвоживает организм, поэтому в это время нужно пить много воды.

Двигайся

Пасхальные праздники — отличная возможность провести время с родными и друзьями. Выйдите вместе в парк, покатайтесь на велосипедах по весеннему городу, поиграйте с детьми в подвижные игры и т.д.

По желанию можно устроить домашнюю тренировку с простыми, но эффективными упражнениями. К примеру, сделай по три подхода приседаний, отжиманий и планки. Этого уже достаточно, чтобы поддержать тело в тонусе.

Вместо кардиотренировки можно попрыгать на скакалке или пробежаться по лестнице вверх и вниз. Это, кстати, тоже сожжет лишние калории, которые ты мог или могла получить во время праздничного застолья.

Не кори себя

Даже если ты не будешь соблюдать никакие из вышеуказанных рекомендаций и позволишь себе расслабиться по полной — в этом нет ничего страшного!

Не стоит после праздников пытаться сесть на жесткую диету или изводить себя многочасовыми тренировками. Это будет большим стрессом для организма.

Лучше всего — это после праздников вернуться в тренировочный режим с заботой о своем здоровье.

А чтобы достичь от этого максимального эффекта, читай, что и когда есть перед тренировкой.

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