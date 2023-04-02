Здоровье и красота

Золотая середина между праздничным застольем и здоровым образом жизни — как есть и не бояться за фигуру

Елена Яковлева, редактор сайта 02 апреля 2023, 17:00
Як не зіпсувати фігуру під час святкового застілля - поради фітнес-тренера
Фото: Pexels

Больше новостей
електросамокати і моноколеса затвердили як транспортні засоби
Новые транспортные средства: в Украине утвердили электросамокаты и моноколеса
Аутизм у дитини: як розпізнати перші прояви — дані дослідження
Нетипичное поведение и членовредительство? Как распознать аутизм у ребенка — результаты исследования
Зрада батьків
“Родители изменяют друг другу. Как поступать и что делать взрослым? Советы для подростка”
Чому фільми знімають стрес та які жанри обрати
Снимают стресс и дарят настроение: какие фильмы выбрать, чтобы избавиться от угнетенного состояния
Смотреть больше

Материалы по теме

корисні булочки
Полезные булочки из ореховой муки за пять минут от Голобородько: подходят всем
Як приготувати корисну вечерю: варіанти страв від Анастасії Голобородько
Очень просто, вкусно и полезно! Различные варианты ужина от нутрициолога
Як засолити червону рибу
Как засолить красную рыбу вкусно и безопасно: пошаговый рецепт
Чим корисний гранат і як часто його потрібно вживати
Настоящий чудо-фрукт — чем полезен гранат и как часто его можно есть

Видео
0:03:23
Як група Білий Янгол евакуює людей з Авдіївки

Эвакуация на бронекапсуле для всех желающих! Как группа Белый Ангел вывозит людей из уничтоженной Авдеевки
0:12:13
Закон України Про медіа набув чинності - що це означає
Доступ к европейскому информационному пространству — в Украине заработал закон О медиа
0:00:40
Карта бойових дій в Україні 02.04.2023 онлайн
Враг продолжает сосредотачивать силы на Донецкой области: карта боевых действий в Украине 2 апреля в режиме онлайн
0:19:53
Оборонці Горлівського напрямку
Сражается за себя, сына и погибшего племянника: истории защитников Горловского направления
0:06:45
Охтирка
Больной раком дедушка партизанил на велосипеде для ВСУ — невероятные истории сопротивления Ахтырки
0:07:05
Бахмут
Лучше мы будем воевать, чем наши дети: бойцы 67 ОМБР ГУК о реалиях жизни ВСУ под Бахмутом
0:03:32
Танкісти на Запорізькому напрямку шліфують свою майстерність
Грозная Таня преодолевает грязь — танкисты называют боевые машины именами своих любимых и тренируются бить врага
0:08:15
Керовані авіаційні бомби - як їх використовує Росія
Замена дефицитным Калибрам? Зачем россиянам управляемые авиационные бомбы и как Украине бороться с ними
0:03:18
Эвакуация детей из Мариуполя
Вывезли из-под Мариуполя 36 детей и взяли под опеку! История неравнодушных переселенцев
0:07:05
Карта бойових дій в Україні
Враг атакует Шахедами и разворачивает мобилизацию: карта боевых действий в Украине 1 апреля в режиме онлайн
Больше видео
серцево-судинні захворювання
Читать дальше
Береги себя: чекап, который поможет вовремя обнаружить проблемы с сердцем
Книги, що розвивають критичне мислення
Читать дальше
Чтобы не бродить по шатким тропам правды и обмана: книги, развивающие критическое мышление

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь