Золотая середина между праздничным застольем и здоровым образом жизни — как есть и не бояться за фигуру

В скором времени начнутся Пасхальные праздники, а это значит, что люди закончат Великий пост и… захотят устроить пышное застолье!
Но у многих может возникнуть страх наесть лишние калории и испортить результат своих тренировок в зале. Что делать в этом случае?
Соучредитель сети фитнес-студий Ярослав Сойников рассказал НВ, как найти золотую середину между празднованием и спортивным режимом.
Сойников убежден, что расслабляться необходимо, ведь постоянный строгий режим может провоцировать стресс для организма.
И если ты не профессиональный спортсмен, то вполне можно позволить себе определенные отклонения от фитнес-меню и тренировок.
Праздничный стол обычно ассоциируется с какой-то жирной, соленой или сладкой едой, которую в обычные дни мы себе не позволяем. Но не всегда это должно быть именно так.
К примеру, добавь в меню салаты из свежих овощей с оливковым маслом, а для шашлыка возьми курятину или индейку вместо свинины. И вот ты уже не будешь страдать от боли в животе после застолья.
От паски отказываться тоже не стоит, но главное знать оптимальную меру и не переедать сладостями.
От паски отказываться тоже не стоит, но главное знать оптимальную меру и не переедать сладостями.
Также помни, что алкоголь обезвоживает организм, поэтому в это время нужно пить много воды.
Пасхальные праздники — отличная возможность провести время с родными и друзьями. Выйдите вместе в парк, покатайтесь на велосипедах по весеннему городу, поиграйте с детьми в подвижные игры и т.д.
По желанию можно устроить домашнюю тренировку с простыми, но эффективными упражнениями. К примеру, сделай по три подхода приседаний, отжиманий и планки. Этого уже достаточно, чтобы поддержать тело в тонусе.
Вместо кардиотренировки можно попрыгать на скакалке или пробежаться по лестнице вверх и вниз. Это, кстати, тоже сожжет лишние калории, которые ты мог или могла получить во время праздничного застолья.
Даже если ты не будешь соблюдать никакие из вышеуказанных рекомендаций и позволишь себе расслабиться по полной — в этом нет ничего страшного!
Не стоит после праздников пытаться сесть на жесткую диету или изводить себя многочасовыми тренировками. Это будет большим стрессом для организма.
Лучше всего — это после праздников вернуться в тренировочный режим с заботой о своем здоровье.
Лучше всего — это после праздников вернуться в тренировочный режим с заботой о своем здоровье.
А чтобы достичь от этого максимального эффекта, читай, что и когда есть перед тренировкой.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.