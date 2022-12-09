Когда времени мало: как похудеть к Новому году

Уже сейчас начинается активная подготовка к новогодним праздникам.

Множество женщин и мужчин думают не только о подарках родным, блюдах и о том, как сэкономить в пик цен праздничной лихорадки, но и о том, какой внешний вид будет в этот период.

Как похудеть к Новому году — читай в материале.

Сейчас также смотрят

Как похудеть к Новому году? Советами поделился диетолог Андрей Дацишин. Он уверен, что сбросить 10 или более килограмм за столь короткий срок — почти невозможно.

Но самое главное, что худеть нужно без рисков для здоровья.

Как похудеть к Новому году: основные принципы

Дефицит калорий. Это главный принцип, фундамент похудения. Чтобы создать его, нужно съедать меньше калорий, чем организм может потратить за день. Ничего сложного, но если ты будешь придерживаться этого принципа, любая диета будет работать, и ты получишь результат.

Бытовая активность (не тренировочная) — это затраты организма на двигательную активность, начиная от мимики и заканчивая шагами. Чем больше ты двигаешься, тем больше энергии тратишь. Хочешь похудеть? Веди активный образ жизни, и все будет хорошо.

Тренировочная активность. Это расходы нашего организма во время тренировок. Почему этот принцип на третьем месте? Потому что мы тратим достаточно мало калорий на одной тренировке. Но физические нагрузки влияют на качество нашего организма, придают ему красивые формы.

Эти принципы — это фундамент комплексного подхода, который подарит тебе тело мечты. Они проверены на практике, действенны, и если хочешь добиться результата, тогда скомбинируй и реализуй их.

Кроме них, существует еще множество инструментов, которые сделают диету более эффективной и главное — комфортной.

Как похудеть к Новому году 2023 года, не считая калории? Для этого нужно следовать пошаговой инструкции.

Как быстро похудеть к Новому году

Кроме калорий, необходимо учитывать следующие факторы:

Масло — это калорийная бомба, 100 мл — 900 Ккал. Вместо того, чтобы заливать маслом сковороду, приобрети распылитель. Один пшик — это 1–2 мл, а заливаешь ты, поверь, гораздо больше. В заведениях питания проси, чтобы в блюда добавляли меньше масла и больше мяса (даже если придется доплатить). Выключи режим хомячка. Перестань подъедать все, что видишь: орешки, мюсли, батончики, сухофрукты и т.д. В них море калорий, а мы редко можем остановиться. Убирай перекусы, потому что частые перекусы только усугубляют твой аппетит. Лучше сделать три приема пищи, но сытных. Выбирай нежирное мясо — курицу, говядину, индейку. В нежирном мясе мало жира, а значит меньше калорий, но больше белков, а белки — это сытость. Выбирай молочные продукты с низким содержанием жиров. В 18% творога — 240 Ккал, а в 1% — 80 Ккал. Чувствуешь разницу? Можно съесть 300 г нежирного творога и лопнуть, а можно взять 100 г 18% и даже не почувствовать, что ты поел(-а). Замени половину гарнира в тарелке на овощи. В результате ты снизишь калорийность блюда, а за счет овощей почувствуешь себя сытнее. Замени майонез на сметану или йогурт 1,5%. Если любишь заправлять салаты майонезом, тогда попробуй заменить его на обычную сметану или греческий йогурт и добавь немного специй. Так будет вкусно и полезно. Сладости. Не обязательно полностью исключать из своего рациона, но следует серьезно ограничить их количество. Хотя, будем откровенны: после одного кусочка очень сложно остановиться.

Ранее мы рассказывали, что надеть на Новый год.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!