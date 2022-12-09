Когда времени мало: как похудеть к Новому году

Уже сейчас начинается активная подготовка к новогодним праздникам.
Множество женщин и мужчин думают не только о подарках родным, блюдах и о том, как сэкономить в пик цен праздничной лихорадки, но и о том, какой внешний вид будет в этот период.
Как похудеть к Новому году — читай в материале.
Как похудеть к Новому году? Советами поделился диетолог Андрей Дацишин. Он уверен, что сбросить 10 или более килограмм за столь короткий срок — почти невозможно.
Но самое главное, что худеть нужно без рисков для здоровья.
Но самое главное, что худеть нужно без рисков для здоровья.
Эти принципы — это фундамент комплексного подхода, который подарит тебе тело мечты. Они проверены на практике, действенны, и если хочешь добиться результата, тогда скомбинируй и реализуй их.
Кроме них, существует еще множество инструментов, которые сделают диету более эффективной и главное — комфортной.
Кроме них, существует еще множество инструментов, которые сделают диету более эффективной и главное — комфортной.
Как похудеть к Новому году 2023 года, не считая калории? Для этого нужно следовать пошаговой инструкции.
Кроме калорий, необходимо учитывать следующие факторы:
Ранее мы рассказывали, что надеть на Новый год.
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