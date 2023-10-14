Чтобы пушок не приносил дискомфорт: как убрать волосы на лице

У женщин есть пушок над верхней губой и это нормально. Это особенности нашего организма. Но иногда эти волоски бывают очень темного цвета и длинные, они предоставляют дискомфорт. Тогда мы задумываемся, как убрать волосы на лице.

Чаще всего женщины хотят решить эту проблему самостоятельно и ищут, как убрать волосы на лице в домашних условиях, чтобы не идти к мастеру. Иногда на это просто нет времени, ведь запись нужно ждать несколько дней.

Мы расскажем о простых методах, как избавиться от волос на лице.

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Как убрать волосы на лице

Как избавиться от волос на лице с помощью пинцета

Удаление волос пушка над верхней губой — один из самых простых и безопасных способов. Для этого надо продезинфицировать инструмент, стать перед зеркалом и аккуратно выдергивать волоски. Способ похож на выщипывание бровей.

Правда этот процесс может занять много времени, ведь пинцет способен захватить один волосок или несколько. Еще будет трудно убрать очень короткие волоски.

Как удалить волосы над верхней губой с помощью шугаринга

Шугаринг — процесс удаления волос с помощью специальной пасты, напоминающей сахарную карамель. При этом способе волоски вырываются с луковицей.

Специальную пасту надо нагреть до температуры 37°С, тонким слоем нанести на зону удаления волос против роста волос, дать немного остыть. Затем приклеить специальные полоски и вырывать по росту волос.

Сначала нужно провести тест, чтобы посмотреть, не будет ли аллергической реакции. Также этот способ подходит тем, кто уже имел дело с шугарингом. В другом случае лучше обратиться к мастеру, чтобы не навредить себе.

Как избавиться от волос на лице с помощью воска

Убрать волосы на лице воск может помочь двумя способами: первый и самый простой — восковые полоски, второй — разогретый воск.

Если ты купишь восковые полоски, которые специально предназначены для лица, стоит просто следовать инструкции на упаковке. Но не забывай о тесте на аллергию.

Если же у тебя воск в шариках, его нужно нагреть до 40°С. Далее нанести воск тонким шаром на зону удаления волос, дать остыть и вырывать против роста волос.

Если ты раньше не делал(-а) этого самостоятельно, лучше обратиться к специалисту, чтобы не обжечь кожу воском и не навредить себе.

Удаление волос на лице с помощью фотоэпиляции

Сейчас существуют специальные приборы, которые позволяют провести фотоэпиляцию дома. На них есть специальный режим для лица, где мощность вспышек света будет меньше.

Обязательно нужно провести тест на другой зоне, чтобы знать, что фотоэпиляция тебе подходит. Также надо посоветоваться со специалистом, как ее правильно делать.

Советы по проведению восковой эпиляции и шугаринга

До проведения эпиляции нужно:

умыться за пару часов до сеанса и увлажнить лицо легким кремом, можно ограничиться тоником;

чтобы волоски лучше сцеплялись с воском, можно присыпать обрабатываемую зону тальком;

эпиляцию лучше проводить вечером, чтобы за ночь кожа восстановилась;

кровать застелить чистым постельным бельем, ведь кожа, что лишилась волос вместе со слоем мертвых клеток, очень восприимчива к бактериям;

после эпиляции надо нанести на кожу бальзам после эпиляции или крем с успокаивающими и восстанавливающими компонентами.

Самым частым и, наверное, самым давним способом, как избавиться от волос, является бритье. Но после бритвы может оставаться раздражение. Ранее мы рассказывали, как убрать раздражение после бритья в зоне бикини.

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