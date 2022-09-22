Так разные, такие непонятные: как выбрать правильный комплекс Омега-3

Довольно часто можно услышать о пользе и необходимости ежедневного употребления жирных кислот, более известных как Омега-3. Как правило, Омега-3 содержится в рыбе, морепродуктах или семенах льна.

Как часто следует употреблять полинасыщенные жирные кислоты и что об этом говорят врачи — разбираем вместе с гастроэнтерологом Олегом Швецом.

Омега-3 уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Как уже отмечалось, Омега-3 поступает в наш организм вместе с продуктами питания. Правда, даже в рыбе или семенах льна не содержится достаточного для человека количества питательных жирных кислот.

Тогда на помощь придут диетические добавки. Важно понимать, какие именно добавки Омега-3 необходимы твоему организму.

Какие продукты содержат Омега-3

морепродукты, рыба;

семена льна, чиа;

конопля;

жир млекопитающих;

водоросли.

Виды Омега-3

Рыбий жир может выпускаться как в натуральном виде, так и в обработанном. В натуральном, традиционном виде, рыбий жир Омега-3 содержится в виде триглицеридов. После обработки и очистки рыбьего жира такие триглицериды превращаются в этиловый эфир, регулирующий концентрацию питательных веществ в масле.

Именно Омега-3 из этиловых эфиров не усваивается нашим организмом так, как усваивается из других форм.

Натуральный рыбий жир

Количество Омега-3 в рыбьем жире, включая EPA и DHA, колеблется от 18% до 31% — это зависит от вида рыбы. Также натуральный рыбий жир содержит витамины A и D. Выпускается он в капсулах или жидкой форме.

Рыба, в которой наибольшее количество натурального рыбьего жира: лосось, сардины, сельдь, американская сельдь и печень трески.

Переработанный рыбий жир

Речь идет именно об этиловых эфирах и триглицеридах — выпускается переработанный рыбий жир концентрированным или/и очищенным. Концентрация жира может коррелироваться от 50% от 90%.

Масло криля

Такое Омега-3 усваивается даже лучше, чем из рыбьего жира, потому что здесь жирные кислоты представлены в форме триглицеридов и фосфолипидов. Сам криль, из которого добывают масло, живет очень мало, не успевая накопить грязные вещества. Масло криля не требует дополнительной очистки.

Также масло криля устойчиво к окислению, поэтому оказывает дополнительный биологический эффект.

Масло зеленогубой мидии

Эта редкая Омега-3 жирная кислота является одной из самых эффективных для снижения воспаления. Также масло зеленогубой мидии содержит триглицериды и свободные жирные кислоты.

Жир млекопитающих

Жир производится из тюленей, имеет форму естественных триглицеридов. Кроме других питательных кислот, жир млекопитающих очень насыщен Омега-3 жирными кислотами.

Альфа-линолевая кислота

Это растительный аналог Омега-3. Именно она содержится в семенах льна, конопли и чиа. Правда, количество жирной кислоты здесь гораздо меньше, чем в животных продуктах.

В растениях больше Омега-6, чем Омега-3.

Масло водорослей

Морские водоросли являются одним из самых больших источников триглицеридов EPA и DHA — жирных кислот.

Кстати, именно от водорослей жирные кислоты и попадают в рыбу. Масло водорослей содержит больше Омега-3, чем все остальные продукты.

Веганы и вегетарианцы смело могут выбирать масло водорослей для восстановления своего баланса Омега-3. К тому же, масло водорослей содержит нужный для организма йод.

Как выбрать комплекс Омега-3

Обрати внимание на этикетку и состав добавки. В добавке должны быть EPA и DHA.

Организм лучше усваивает свободные жирные кислоты — FFA, TG, rTG (триглицериды и реформированные триглицериды) и PL (фосфолипиды). В составе добавки не должно быть этилового эфира — А и EE.

Обрати внимание на чистоту продукта. Именно так: продукт должен иметь стандарт чистоты — GOED или производится по стандартам GMP.

Срок годности — это очень важно. Просроченные добавки из Омега-3 становятся неприятными на запах и вкус, так что употреблять их не стоит.

Лучше всего употреблять добавки с рыбьим жиром во время еды. Особенно важно — употреблять добавки вместе с насыщенными жиром продуктами: здесь работает правило “чем больше употребляешь, тем лучше усваивается”. По крайней мере, в этом убеждает врач.

Однако редакция Вікна-новини не советует употреблять витамины без предварительной консультации с врачом.

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