Касается только пожилых людей? Что такое болезнь Паркинсона и можно ли ее предотвратить

Болезнь Паркинсона считается болезнью пожилых людей, ведь в большинстве своем она развивается у людей в возрасте 60+. Однако есть случаи, когда эту болезнь регистрировали у людей в возрасте 30-40 лет. Мы расскажем тебе, что такое болезнь Паркинсона, ее симптомы и можно ли ее вылечить.
В фильмах изображают людей с этой болезнью, как тех, кто через пять минут забывает свои действия и у кого рассеянное внимание, но так ли это? Болезнь Паркинсона — это хроническое дегенеративное заболевание нервной системы. Оно сопровождается дрожанием рук и ног, обеднением движений и постепенным замедлением мыслительных процессов, а также депрессией.
Но если правильно и вовремя подобрать лечение, то можно приостановить этот патологический процесс.
Но если правильно и вовремя подобрать лечение, то можно приостановить этот патологический процесс.
Ученые смогли доказать, что одним из механизмов развития болезни является постепенная дегенерация нейронов и снижение выработки дофамина.
Ведь дофамин — важный нейромедиатор, участвующий в передаче нервных импульсов.
Ведь дофамин — важный нейромедиатор, участвующий в передаче нервных импульсов.
Точные причины возникновения болезни Паркинсона не выявлены. Но есть ряд факторов, повышающих риск заболевания:
О наличии у человека болезни дают знать специфические признаки, которые в комплексе составляют четкую картину заболевания.
Прежде всего это тремор: мелкое дрожание начинается с одной руки и затем распространяется на обе конечности и голову.
Прежде всего это тремор: мелкое дрожание начинается с одной руки и затем распространяется на обе конечности и голову.
Человек стает медленным в движении и нередко может просто застыть в одной позе.
Также меняется походка — человек передвигается мелкими, шаркающими шагами. Мимика проявляется минимально, будто больной надел маску. Меняется речь и осанка. Происходят нарушения работы вегетативной нервной системы: жирность кожи, избыточное выделение слюны и пота.
Первая стадия: появляются небольшие затруднения движения одной руки, небольшой тремор сначала при волнении, затем в состоянии покоя; нарушаются обоняние и сон, появляется усталость и апатия.
Вторая стадия: нарушения захватывают вторую руку, появляется дрожание языка и нижней челюсти; слюнотечение, также формируется гипокинезия.
Третья стадия: скованность и обеднение движений нарастает, мимика почти отсутствует. На этой стадии формируется специфическая походка, во время разговора больной начинает застревать на одном и том же слове.
Четвертая стадия: формируется постуральная неустойчивость, больной не может держать равновесие при ходьбе или стоянии в одной позе.
На этой стадии начинает страдать интеллект, усиливается депрессия. Человек теряет способность ухаживать за собой.
На этой стадии начинает страдать интеллект, усиливается депрессия. Человек теряет способность ухаживать за собой.
Пятая стадия: человек не может самостоятельно садиться, вставать и ходить, прием пищи затруднен из-за нарушений глотания; утрачивается контроль над дефекацией и мочеиспусканием; больной требует постоянного ухода.
Главным фактором лечения является своевременное обращение к специалисту. Ведь только он может поставить правильный диагноз и назначить медикаментозную терапию. Успешно подобранное лечение болезни Паркинсона может приостановить процесс деградации и снизить выраженность патологической симптоматики. Болезнь прогрессирует медленнее, что позволяет пациентам дольше оставаться в хорошей форме.
Также к медикаментозному лечению могут добавить процедуры, такие как электросон, ультразвуковая стимуляция и т.д.
Также к медикаментозному лечению могут добавить процедуры, такие как электросон, ультразвуковая стимуляция и т.д.
Особое внимание профилактике болезни Паркинсона следует уделить тем людям, у которых родственники ею болели. Но и другим не стоит забывать о ней.
Прием одной чашки натурального кофе в день способствует защите от развития болезни Паркинсона. Это связано с выделением вещества дофамина в нервных клетках под действием кофеина.
Но если у тебя проблемы с давлением, лучше выбрать другой способ.
Но если у тебя проблемы с давлением, лучше выбрать другой способ.
Предотвратить болезнь Паркинсона могут помочь умеренные физические нагрузки: плавание, бег, ходьба, занятия танцами или йогой. И не стоит забывать о регулярности тренировок.
К поражению нервной системы могут привести и другие факторы, например, укус клеща. А сейчас как раз сезон их пробуждения. Ранее мы рассказывали, что такое болезнь Лайма и как ее вылечить.