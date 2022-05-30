Касается только пожилых людей? Что такое болезнь Паркинсона и можно ли ее предотвратить

Болезнь Паркинсона считается болезнью пожилых людей, ведь в большинстве своем она развивается у людей в возрасте 60+. Однако есть случаи, когда эту болезнь регистрировали у людей в возрасте 30-40 лет. Мы расскажем тебе, что такое болезнь Паркинсона, ее симптомы и можно ли ее вылечить.

Что такое болезнь Паркинсона

В фильмах изображают людей с этой болезнью, как тех, кто через пять минут забывает свои действия и у кого рассеянное внимание, но так ли это? Болезнь Паркинсона — это хроническое дегенеративное заболевание нервной системы. Оно сопровождается дрожанием рук и ног, обеднением движений и постепенным замедлением мыслительных процессов, а также депрессией.

Но если правильно и вовремя подобрать лечение, то можно приостановить этот патологический процесс.

Причины возникновения болезни Паркинсона

Ученые смогли доказать, что одним из механизмов развития болезни является постепенная дегенерация нейронов и снижение выработки дофамина.

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Ведь дофамин — важный нейромедиатор, участвующий в передаче нервных импульсов.

Точные причины возникновения болезни Паркинсона не выявлены. Но есть ряд факторов, повышающих риск заболевания:

естественные процессы старения организма, сопровождающиеся снижением способности тканей к регенерации;

генетическая предрасположенность;

хроническая нехватка витамина D;

интоксикация солями тяжелых металлов, пестицидами, алкоголем;

плохая экологическая обстановка в регионе проживания;

хроническая недостаточность кровоснабжения головного мозга;

инфекции, поражающие центральную и периферическую нервную систему;

опухоли головного мозга и черепно-мозговые травмы;

частые и длительные стрессы, хроническая усталость.

Симптомы болезни Паркинсона

О наличии у человека болезни дают знать специфические признаки, которые в комплексе составляют четкую картину заболевания.

Прежде всего это тремор: мелкое дрожание начинается с одной руки и затем распространяется на обе конечности и голову.

Человек стает медленным в движении и нередко может просто застыть в одной позе.

Также меняется походка — человек передвигается мелкими, шаркающими шагами. Мимика проявляется минимально, будто больной надел маску. Меняется речь и осанка. Происходят нарушения работы вегетативной нервной системы: жирность кожи, избыточное выделение слюны и пота.

Стадии развития болезни Паркинсона

Первая стадия: появляются небольшие затруднения движения одной руки, небольшой тремор сначала при волнении, затем в состоянии покоя; нарушаются обоняние и сон, появляется усталость и апатия.

Вторая стадия: нарушения захватывают вторую руку, появляется дрожание языка и нижней челюсти; слюнотечение, также формируется гипокинезия.

Третья стадия: скованность и обеднение движений нарастает, мимика почти отсутствует. На этой стадии формируется специфическая походка, во время разговора больной начинает застревать на одном и том же слове.

Четвертая стадия: формируется постуральная неустойчивость, больной не может держать равновесие при ходьбе или стоянии в одной позе.

На этой стадии начинает страдать интеллект, усиливается депрессия. Человек теряет способность ухаживать за собой.

Пятая стадия: человек не может самостоятельно садиться, вставать и ходить, прием пищи затруднен из-за нарушений глотания; утрачивается контроль над дефекацией и мочеиспусканием; больной требует постоянного ухода.

Лечение болезни Паркинсона

Главным фактором лечения является своевременное обращение к специалисту. Ведь только он может поставить правильный диагноз и назначить медикаментозную терапию. Успешно подобранное лечение болезни Паркинсона может приостановить процесс деградации и снизить выраженность патологической симптоматики. Болезнь прогрессирует медленнее, что позволяет пациентам дольше оставаться в хорошей форме.

Также к медикаментозному лечению могут добавить процедуры, такие как электросон, ультразвуковая стимуляция и т.д.

Как предотвратить болезнь Паркинсона

Особое внимание профилактике болезни Паркинсона следует уделить тем людям, у которых родственники ею болели. Но и другим не стоит забывать о ней.

Прием одной чашки натурального кофе в день способствует защите от развития болезни Паркинсона. Это связано с выделением вещества дофамина в нервных клетках под действием кофеина.

Но если у тебя проблемы с давлением, лучше выбрать другой способ.

Предотвратить болезнь Паркинсона могут помочь умеренные физические нагрузки: плавание, бег, ходьба, занятия танцами или йогой. И не стоит забывать о регулярности тренировок.

К поражению нервной системы могут привести и другие факторы, например, укус клеща. А сейчас как раз сезон их пробуждения. Ранее мы рассказывали, что такое болезнь Лайма и как ее вылечить.