Здоровье и красота

Касается только пожилых людей? Что такое болезнь Паркинсона и можно ли ее предотвратить

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 мая 2022, 11:30
Що таке хвороба Паркінсона
Фото: Unsplash, Pexels

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