Все об электронных рецептах на психотропные лекарства: самые частые вопросы и ответы на них

Еще один шаг в Европу! Ранее украинцев проинформировали о введении электронных рецептов на наркосодержащие лекарства. Уже с 1 ноября такие рецепты вступят в силу и приобрести лекарства из такого списка по обычному бумажному рецепту уже будет невозможно.

Вместе с тем у украинцев до сих пор возникает много вопросов. Минздрав объяснил, где можно получить е-рецепт и на какие лекарства он распространяется.

Где можно получить е-рецепт

Электронный рецепт на наркотические лекарства можно получить непосредственно у врача, отвечающего за лечение пациента.

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Для пациентов, уже получающих лечение наркотическими (психотропными) лекарственными средствами, нужно обращаться к тем же врачам. Искать нового врача не нужно.

Запуск электронного рецепта на наркотические (психотропные) лекарственные средства будет происходить в пределах переходного периода для медицинских учреждений. Врачи должны подключиться к единой электронной системе здравоохранения, оттуда они смогут назначать пациентам электронные рецепты.

Вместе с тем во время переходного периода больниц к е-рецептам врач еще может выпускать обычные бумажные назначения с рецептурными лекарствами.

Чтобы получить электронный рецепт на психотропные лекарственные средства, пациент должен зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения.

После регистрации и выписки е-рецепта на мобильный телефон пациента будет приходить SMS-сообщение с номером рецепта и уникальным подтверждающим кодом. Этот код должен сообщить фармацевту.

Часто задаваемые вопросы и ответы на них

Какие сроки погашения е-рецепта ? Здесь ничего не изменилось: как и бумажный, е-рецепт нужно погасить в течение десяти дней после его выписки.

? Здесь ничего не изменилось: как и бумажный, е-рецепт нужно погасить в течение десяти дней после его выписки. Можно ли получить е-рецепт на наркотические лекарства дистанционно ? Да, можно. Для этого необходимо обратиться к своему врачу по телефону. Исключением являются случаи, когда пациент получает заместительную поддерживающую терапию или лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления апиоидов. Тогда рецепт можно получить только после физического осмотра лечащим врачом.

? Да, можно. Для этого необходимо обратиться к своему врачу по телефону. Исключением являются случаи, когда пациент получает заместительную поддерживающую терапию или лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления апиоидов. Тогда рецепт можно получить только после физического осмотра лечащим врачом. Где можно приобрести наркотические лекарства по е-рецепту? Здесь также без изменений: приобрести такое лекарство можно только в аптеках, имеющих на это лицензию. А до ноября все эти аптеки уже должны работать с ЕСОЗ.

А о том, на какие именно лекарства распространяется е-рецепт и для чего его вводят, мы рассказывали тебе ранее.

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