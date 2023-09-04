Здоровье и красота

Когда же я перестану чихать? Когда заканчивает цвести амброзия и можно ли вылечить аллергию на это растение

Диана Просяник, редактор сайта 04 сентября 2023, 11:30
коли закінчує цвісти амброзія
Фото: Pixabay

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