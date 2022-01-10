Коронавирус: статистика по Украине и какое народное средство опасно при “сбивании” температуры

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом и важные факты о заболеваемости.
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 1969 больных Covid-19, среди которых 94 — дети.
От последствий болезни умерли 86 украинцев. Еще 3517 человек выздоровели.
Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро понедельника, 10 января.
Вместе с тем с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 704 442 человека, из них 3 514 786 выздоровели, еще 97 325 — летальные случаи.
Каждый из нас хоть раз болел и страдал от высокой температуры тела, а иногда и лихорадки. И практически каждый пытался ее “сбить”.
Народных средств понижения температуры тела очень много. Например, с давних времен у нас практикуют протирание кожи водкой или спиртом.
Однако, как отмечают в Минздраве, лечить таким способом лихорадку нет смысла (если температура не слишком высокая).
Ведь он не только неэффективен, но и опасен.
После нанесения на кожу спирт начинает быстро испаряться. Это сразу вызывает ощущение охлаждения, которое может стать долгожданным облегчением, если у вас жар.
Однако такое охлаждение тела является лишь ощущением. Оно временно снижает температуру кожных покровов, но внутренняя температура тела при этом не уменьшается.
Обтирание спиртом может вызвать озноб и дрожь. Именно так организм сигнализирует, что вам очень холодно. Следовательно, он будет вынужден повышать общую температуру, чтобы преодолеть эти симптомы.
Особенно опасна эта процедура для детей. Поскольку спирт достаточно токсичный и способен проникать через кожу.
Кожа у детей очень нежная, поэтому контакт со спиртом может вызвать ожоги, а также дерматиты или аллергические реакции.
К тому же, как отмечают в Минздраве, не каждую лихорадку нужно лечить специализированно.
Повышенная температура тела — это попытка убить возбудителя болезни. Так иммунная система пытается бороться с инфекцией (в это время формируются антитела).
Повышенная температура тела — это попытка убить возбудителя болезни. Так иммунная система пытается бороться с инфекцией (в это время формируются антитела).
Поэтому, если температура не вызывает у вас или вашего ребенка дискомфорта и ниже определенного порога (38,5 ˚С), то специально снижать ее не нужно.
Лучше пить достаточно чистой воды комнатной температуры. Так организм не будет обезвожен и сможет выработать достаточно пота для естественного охлаждения тела.
Если же температура выше порогового значения или вы чувствуете себя плохо, лучше обратитесь к семейному врачу. Он посоветует, какое лекарство и в какой дозировке использовать для понижения температуры.
А если ваш семейный врач уволился, мы расскажем, как выбрать нового специалиста.