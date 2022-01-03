Коронавирус в Украине и новый симптом у переболевших Covid-19

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом и важные факты о заболеваемости.
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 1804 больных Covid-19, среди которых 97 — дети.
От последствий болезни умерли 114 украинцев. Еще 2537 человек выздоровели.
Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро понедельника, 3 января.
Вместе с тем с начала пандемии коронавирусом в Украине заболели 3 676 342 человека, из них 3 479 725 выздоровели, еще 96 301 — летальные случаи.
После тяжелого течения Covid-19 долгое время могут оставаться различные симптомы.
Одним из длительных последствий болезни может быть поражение речи (афазия), рассказывает основательница и председатель правления Украинского общества терапии языка и речи Оксана Лялька.
Обычно расстройства речи выявляют у пациентов, перенесших инсульт. Однако это не единственная причина их появления. Подобные расстройства могут возникать из-за любых поражений в чувствительных зонах мозга.
Известно, что ковид часто поражает наши легкие, а они нужны не только для дыхания, но и для подачи кислорода в разные органы, в том числе и мозг.
Если у человека поражены легкие, его мозг может недополучать кислород, что приводит к гипоксии. Недостаточное количество кислорода негативно влияет на способность мозга обрабатывать язык.
Как результат, люди ощущают негативные последствия коронавируса и испытывают трудности с называнием слов.
Признаки проблем с речью появляются тогда, когда мы знаем назначение того или иного предмета, но не можем вспомнить его названия.
Но когда смотрим на какой-то предмет и не можем вспомнить его названия — это проблемы с памятью.
Обычно нарушение проходит самостоятельно, и как только улучшается подача кислорода в мозг, восстанавливается способность пользоваться словами.
Впрочем, иногда Covid-19 может привести к инсульту или менингоэнцефалиту и разрушить некоторые зоны мозга. И если это происходит в речевых зонах, то могут возникнуть проблемы с речью.
В этом случае все может стать гораздо серьезнее и для полноценного восстановления потребуется много времени и специально подобранная терапия.
Прежде всего, осознать, что это нарушение речи, а не памяти.
Когда ваше состояние стабилизируется, а мозг будет готов к когнитивной нагрузке (способности понимать, узнавать, изучать, осознавать и воспринимать информацию), можно делать упражнения, которые помогут восстановить функцию языка:
1. Выполнять разные лингвистические задачи на нахождение слов:
2. Читать книги и вслух пересказывать содержание прочитанного
А чтобы не скучать при выполнении упражнения, можно делиться прочитанным с близкими людьми.
3. Сократить время на просмотр телевизора и пользование гаджетами
Больше общаться с родными и друзьями.
Как отмечает специалист, выполнение этих, на первый взгляд, простых задач при наличии патологии может оказаться не таким уж легким.
А также добавляет, что проблема нахождения слов — только одна из проблем языка, с которой может столкнуться человек. На самом деле их множество: нарушение понимания услышанного, чтения или письма.
Поэтому для корректного определения типа нарушения речи необходимо обращаться к квалифицированному специалисту, который поставит более точный диагноз.
Более подробно о восстановлении после ковида советуем почитать в материале Реабилитация после Covid-19: кому необходима, куда обращаться, что лечить — объясняют медики.