Красивые ножки и стройный животик. Как заниматься спортом дома — упражнения от Марины Боржемской

Сейчас многие не могут ходить в спортзал из-за экономии средств или других причин. Однако сохранять физическую форму хочется и нужно. Это можно сделать дома менее чем за час, понадобится только коврик и желание.
Фитнес-тренер Марина Боржемская поделились простым и эффективным комплексом упражнений для мышц живота и ног.
Боржемская также подчеркнула, что при выполнении этих упражнений не стоит забывать и о других мышцах, а еще — правильно питаться и следить за здоровьем.
Первое упражнение — ложимся на спину, а стопы стоят на полу. Руки заводим за голову, локти разводим в сторону и делаем скручивание. Делаем выдох при подъеме (10-20 раз).
(Видео выполнения упражнений ниже)
Второе упражнение — кладем лопатки на пол и поднимаем ноги. Коленки должны быть согнуты под углом 90° (10-20 раз).
Третье упражнение — объединяем первые два упражнения. Скручиваем верхнюю часть тела и поднимаем ноги (10-20 раз).
Четвертое упражнение — поднимаем ноги и колени разводим в сторону. Руки держим за головой, а локти соединяем перед лицом. Делаем скручивание, заводя локти между колен (10–20 раз).
Пятое упражнение — поставили ноги на пол, поднимаем корпус и поочередно рукой прикасаемся к каждой ноге (10-20 раз).
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАРАФОН СХУДНЕННЯ (@insta_borzhemsky)
Публикация от МАРАФОН СХУДНЕННЯ (@insta_borzhemsky)
Эти упражнения могут делать даже люди с варикозом. Нужно только включить тренировку и повторять.
Эти упражнения могут делать даже люди с варикозом. Нужно только включить тренировку и повторять.
Первое упражнение — ложимся на спину и сгибаем ноги в коленях. Поднимаем одну ногу и натягиваем носок на себя. Далее выталкиваем ее вперед и поднимаем таз, затем к себе и снова выталкиваем, делаем на обе ноги поочередно (10-20 раз).
Второе упражнение — ложимся на правую сторону, левую ногу сгибаем в колене. Правую — вытаскиваем, натягиваем носок на себя и поднимаем кверху, делаем на обе ноги (10-20 раз).
Третье упражнение — в предыдущем положении сгибаем ногу к себе и отводим от себя. Тоже делаем на обе ноги (10-20 раз).
Четвертое упражнение — опять в том же положении, вытягиваем ногу вперед, делаем круговые движения вперед, потом назад. Делаем на обе ноги (10-20 раз).
Пятое упражнение — ложимся на спину, ноги поднимаем вверх и натягиваем носки на себя. Дальше разводим ноги в стороны и назад, делать медленно (10-20 раз).
Однако, чтобы организм был сильным и здоровым, одного спорта мало. Надо правильно питаться и наладить свой режим. Ранее мы рассказывали, зачем сохранять режим дня во время войны.