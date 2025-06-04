Летний френч 2025: утонченные и смелые идеи цветного французского маникюра

Летний френч — отличная возможность добавить немного ярких цветов в повседневный маникюр. Летом очень хочется цветных акцентов! Но маникюр должен иметь изящный и не наляпистый вид. Тем более если ты ходишь в офис или на твоей работе есть определенный дресс-код.

В материале Вікна-Новини собрали интересные идеи летнего френча — французского маникюра не в классическом исполнении, а с цветами. А еще, я поделюсь и своими идеями маникюра и их воплощениями.

Летний френч: красивые идеи

В общем, френч — самый классический маникюр, который подходит почти под любой образ и является надежным вариантом в любое время года и времени. Он вечен, и не выходит из моды. Часто мы можем выбирать такую последовательность маникюра: френч, нюд, молочный, красный. И так по кругу.

Но летом может хотеться чего-нибудь поярче, и если маникюр с цветом на полный ноготь — вариант неидеальный (ведь может надоесть или не подойти под твой стиль), на помощь приходит цветной френч.

Этот нескучный маникюр с линиями часто называют летним. Летний френч стоит попробовать сделать у мастера хотя бы раз! Это ведь такое элегантное сочетание классики с акцентом!

Кроме всего, в трендах летнего френча 2025 остаются двойные линии, эксперимент с цветами, разные цвета линий на пальцах или руках. К френчу также можно добавлять втирку, блестки, градиент.

Летний французский маникюр: мои идеи

Я тоже люблю делать летний френч. Хотя не пренебрегаю им и зимой! Хотя у меня довольно небольшая коллекция фото, но, возможно, какая-то идея тебе понравится и вдохновит на следующий маникюр.

Прекрасными сочетаниями является классический нюд/прозрачный с голубым, ярко зеленым (кислотным) оттенком. Такие едкие оттенки могут светиться в темноте, поэтому лучше делать яркий френч на отдых.

А на хорошо загоревших руках красивый будет выглядеть красный френч, как с нюдовой, так и с молочной базой.

Также красивым, но более зимним, является сочетание молочного цвета с синим френчем. Но эту идею можно перенять и на лето!

Летний френч 2025: утонченные и смелые идеи цветного французского маникюра / 5 Фотографий

Фото: журналистка Вікна-Новини Анастасия Грубрина

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