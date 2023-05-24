Встречай лето новой прической: календарь стрижек на июнь 2023

К нам неустанно приближается лето и жара, а значит, пора подумать о новой стрижке, с которой не будет так жарко, или о новом цвете волос, который подойдет к летнему настроению.
Для создания нового имиджа важно подобрать подходящий день. Ведь то, как скоро придется обновлять стрижку, зависит от фаз Луны, которые прямо влияют и на рост наших волос.
Так какие дни выбрать для экспериментов, а какие для стрижек, покрасок и уходовых процедур — читай в материале.
В июне для стрижки будет немало благоприятных дней. В какую именно фазу Луны идти к парикмахеру, зависит от потребностей.
Если ты хочешь поэкспериментировать, но боишься, что что-то не получится, лучше стричься в удачные дни растущей Луны. А если тебе нужно, чтобы новая прическа держалась как можно дольше, выбирай удачные дни нисходящей Луны.
Удачные даты для стрижки в июне 2023 года: 5-6, 7, 21-24, 25, 28, 30
Неудачные даты для стрижки в мае 2023 года: 1, 2, 4, 7, 8, 11-13, 17, 29-30
Кроме того, первые дни после полнолуния энергетически сильные. Можно смело окрашивать волосы или делать стрижку, ведь это будет способствовать обновлению и на энергетическом уровне.
Если хочешь сделать новую стрижку или покраску, но не знаешь, будет ли обновленная прическа к лицу — можешь экспериментировать. Волосы быстро отрастут, а краска, вероятно, будет быстрее смываться.
Кстати, вот несколько стильных стрижек, которые уже покорили сердца стилистов в 2023 году.
Лучше всего записаться на новую стрижку, способствующую росту и восстановлению волос. Луна в этот день станет лучшим помощником, чтобы ты как можно быстрее ощутил (-а) эффект.
Такие изменения не только зарядят энергией Луны, но и прибавят сил на новые начинания, смену старого на новое и т.д. В то же время, новый стиль не успеет надоесть.
Но чтобы сделать удачную покраску, можно обойтись и без парикмахера. Следует просто выбрать удачную дату и следовать нашей инструкции: как самостоятельно покрасить волосы.
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