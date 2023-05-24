Встречай лето новой прической: календарь стрижек на июнь 2023

К нам неустанно приближается лето и жара, а значит, пора подумать о новой стрижке, с которой не будет так жарко, или о новом цвете волос, который подойдет к летнему настроению.

Для создания нового имиджа важно подобрать подходящий день. Ведь то, как скоро придется обновлять стрижку, зависит от фаз Луны, которые прямо влияют и на рост наших волос.

Так какие дни выбрать для экспериментов, а какие для стрижек, покрасок и уходовых процедур — читай в материале.

Фазы Луны в июне 2023

Растущая Луна: 1 – 3, 19 – 30 июня.

Полнолуние: 4 июня.

Убывающая Луна: 5-17 июня.

Новолуние: 18 июня.

Календарь стрижек на июнь 2023

В июне для стрижки будет немало благоприятных дней. В какую именно фазу Луны идти к парикмахеру, зависит от потребностей.

Если ты хочешь поэкспериментировать, но боишься, что что-то не получится, лучше стричься в удачные дни растущей Луны. А если тебе нужно, чтобы новая прическа держалась как можно дольше, выбирай удачные дни нисходящей Луны.

Удачные даты для стрижки в июне 2023 года: 5-6, 7, 21-24, 25, 28, 30

Неудачные даты для стрижки в мае 2023 года: 1, 2, 4, 7, 8, 11-13, 17, 29-30

Удачные даты для того, чтобы сходить к парикмахеру в июне 2023

5-6 июня. Убывающая луна — не всегда плохой момент для обновления волос. Если выбрать эти даты, волосы надолго сохранят обновленный вид.

Кроме того, первые дни после полнолуния энергетически сильные. Можно смело окрашивать волосы или делать стрижку, ведь это будет способствовать обновлению и на энергетическом уровне.

7 июня — третий день убывающей луны. Экспериментировать с волосами в этот день все же не следует, но это прекрасное время, чтобы сделать процедуры по уходу и восстановлению. Их эффект сохранится на долго.

— третий день убывающей луны. Экспериментировать с волосами в этот день все же не следует, но это прекрасное время, чтобы сделать процедуры по уходу и восстановлению. Их эффект сохранится на долго. 21-24 июня. В эти дни луна только набирает силу и начинает расти, поэтому именно они идеально подойдут для экспериментов.

Если хочешь сделать новую стрижку или покраску, но не знаешь, будет ли обновленная прическа к лицу — можешь экспериментировать. Волосы быстро отрастут, а краска, вероятно, будет быстрее смываться.

Кстати, вот несколько стильных стрижек, которые уже покорили сердца стилистов в 2023 году.

25 июня — хорошее время для процедур, которые способствуют росту волос. Ведь Луна будет в такой фазе, что процедура даст отличные результаты.

— хорошее время для процедур, которые способствуют росту волос. Ведь Луна будет в такой фазе, что процедура даст отличные результаты. 28 июня. Это не только день, когда луна начинает принимать выпуклую форму, но и день, когда следует сходить к парикмахеру за невероятной прической.

Лучше всего записаться на новую стрижку, способствующую росту и восстановлению волос. Луна в этот день станет лучшим помощником, чтобы ты как можно быстрее ощутил (-а) эффект.

30 июня. Последний день июня отлично подойдет для смены имиджа и экспериментов. Так, если тебе давно хотелось попробовать дреды, или яркий цвет волос — самое время.

Такие изменения не только зарядят энергией Луны, но и прибавят сил на новые начинания, смену старого на новое и т.д. В то же время, новый стиль не успеет надоесть.

Но чтобы сделать удачную покраску, можно обойтись и без парикмахера. Следует просто выбрать удачную дату и следовать нашей инструкции: как самостоятельно покрасить волосы.

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