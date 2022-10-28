Маникюр на короткие ногти: подборка осенних цветов и стильных дизайнов

Осень приносит нам красоту и душевное тепло. Если ты хочешь дополнить свой образ, Вікна подготовили для тебя идеи маникюра на короткие ногти в цветовой гамме осени — смотри и выбирай свой.
Мы подготовили тебе идеи, которые точно понравятся. Здесь и дизайны, и стильные цвета, ведь маникюр на короткие ногти может быть не только нюдовым.
Маникюр удачно подчеркнет твой образ, он придаст хорошее настроение даже в холодную осень. В подборке ты найдешь яркие, холодные оттенки, минималистичные и дизайны на каждый ноготь. Маникюр необязательно должен быть трендовым, но и модные цвета этого сезона мы не обошли стороной.
Трендовыми цветами на осень 2022 года стали бордовый, оранжевый, зеленый и коричневый. Среди дизайнов актуальны паутинки и тыквы к Хэллоуину, нарисованные листики, блестки и втирки.
Также модными в этом сезоне стали золотые и серебряные цвета, а также ярко-синий. Такой маникюр точно не оставит равнодушным. Какой бы дизайн и цвет ты ни выбрал(-а), самое главное, чтобы он нравился тебе.
Этой осенью много стильных сочетаний. Листай подборку и обновляй образ.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MANICURE • STUDIO • HOME VISITS ????LONDON (@karolina.probeauty)
Публикация от MANICURE • STUDIO • HOME VISITS ????LONDON (@karolina.probeauty)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sarah (@sarahfalshaw)
Публикация от Sarah (@sarahfalshaw)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от M e g (@gel.bymegan)
Публикация от M e g (@gel.bymegan)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALESYA SANSILT (@sansilt)
Публикация от ALESYA SANSILT (@sansilt)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rachel’s Beauty (@rachelsbeauty_)
Публикация от Rachel’s Beauty (@rachelsbeauty_)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гель лак Нігті Черкаси (@mdnails.che)
Публикация от Гель лак Нігті Черкаси (@mdnails.che)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАНЯ ВІМУНТ • МАНІКЮР • ПЕРМАНЕНТ • КИЇВ (@udachniy_beautymaster)
Публикация от ТАНЯ ВІМУНТ • МАНІКЮР • ПЕРМАНЕНТ • КИЇВ (@udachniy_beautymaster)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ✨ Nail Master✨ (@elena_korotun)
Публикация от ✨ Nail Master✨ (@elena_korotun)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Студія краси/Камінь-Каширський (@dl_studio_01)
Публикация от Студія краси/Камінь-Каширський (@dl_studio_01)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚜️Yunata⚜️ (@salon.yunata)
Публикация от ⚜️Yunata⚜️ (@salon.yunata)
Раньше мы рассказывали, как снять гель лак дома самостоятельно.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!