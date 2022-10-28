Маникюр на короткие ногти: подборка осенних цветов и стильных дизайнов

Осень приносит нам красоту и душевное тепло. Если ты хочешь дополнить свой образ, Вікна подготовили для тебя идеи маникюра на короткие ногти в цветовой гамме осени — смотри и выбирай свой.

Маникюр на короткие ногти: идеи на осень 2022

Мы подготовили тебе идеи, которые точно понравятся. Здесь и дизайны, и стильные цвета, ведь маникюр на короткие ногти может быть не только нюдовым.

Маникюр удачно подчеркнет твой образ, он придаст хорошее настроение даже в холодную осень. В подборке ты найдешь яркие, холодные оттенки, минималистичные и дизайны на каждый ноготь. Маникюр необязательно должен быть трендовым, но и модные цвета этого сезона мы не обошли стороной.

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Трендовыми цветами на осень 2022 года стали бордовый, оранжевый, зеленый и коричневый. Среди дизайнов актуальны паутинки и тыквы к Хэллоуину, нарисованные листики, блестки и втирки.

Также модными в этом сезоне стали золотые и серебряные цвета, а также ярко-синий. Такой маникюр точно не оставит равнодушным. Какой бы дизайн и цвет ты ни выбрал(-а), самое главное, чтобы он нравился тебе.

Этой осенью много стильных сочетаний. Листай подборку и обновляй образ.

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