Сочетание цветов, изящные линии и новый взгляд на дизайны: идеи маникюра на лето 2024

Лето — время отдыха и заботы о себе. Красивый маникюр в это тоже входит. Если ты ищешь интересные идеи для маникюра на лето, мы делимся с тобой подборкой. Читай в нашем материале, каким может быть маникюр на лето 2024 и смотри идеи дизайнов и цветов.
Летний маникюр — это возможность наконец увидеть яркие цвета на своих ноготках, отпустить длину или сделать наращивание. Интересные дизайны и разнообразие цветов подходят для лета больше, чем для любого другого времени года.
Мы подготовили для тебя сдержанные и яркие идеи маникюра на лето на любую длину. Поэтому листай нашу подборку и выбирай дизайн, который больше всего пришелся по душе. Начнем с нюда и минимализма.
Экспериментируй и находи свой уникальный стиль, чтобы ноготки подходили для разных образов и радовали тебя каждый день.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mateja | London (@matejanova)
Публикация от Mateja | London (@matejanova)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от M e g (@gel.bymegan)
Публикация от M e g (@gel.bymegan)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kimberley Oates (@kimberley_oates)
Публикация от Kimberley Oates (@kimberley_oates)
Нюдовый маникюр больше подходит тем, кто не любит яркое и хочет всегда сочетать образ с ногтями. Летом к нюду можно добавить френч пастельных цветов, черточки или точечки, чтобы разнообразить дизайн.
Если хочется яркого, можно сделать маникюр желтых, оранжевых, зеленых тонов. А еще прекрасно будут выглядеть оттенки розового, фиолетового и голубого цветов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Courtney (@courtneymarienailartist)
Публикация от Courtney (@courtneymarienailartist)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Monika Szymendera (@malowana_lala_official)
Публикация от Monika Szymendera (@malowana_lala_official)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр/тренди 2023/нігті (@nailsbeauty_star)
Публикация от Манікюр/тренди 2023/нігті (@nailsbeauty_star)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The nail studio خدمات ناخن ، آموزش (@nailbysarvenaz)
Публикация от The nail studio خدمات ناخن ، آموزش (@nailbysarvenaz)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от serena ✨ (@bberinaaaa)
Публикация от serena ✨ (@bberinaaaa)
Куда без интересных дизайнов! Мы нашли для тебя плавные линии, огоньки, асимметрию и анималистический принт. А еще вариации французского маникюра и блестки, чтобы ты летом сияла и излучала радость.
Уверены, ты найдешь интересные варианты для себя.
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Публикация от manicure with love???? (@ma.nails.s)
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Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails)
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Публикация от MANICURE ????KYIV???????? LONDON ???????? DUBAI ???????? (@ivannails)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ногти Херсон Маникюр Педикюр (@manicure.kherson.nails)
Публикация от Ногти Херсон Маникюр Педикюр (@manicure.kherson.nails)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Manikir / Pedikir (Beograd) (@ksenny_nails)
Публикация от Manikir / Pedikir (Beograd) (@ksenny_nails)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The GelBottle Inc™ (@the_gelbottle_inc)
Публикация от The GelBottle Inc™ (@the_gelbottle_inc)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от T R I B E ® (@officialtribeprotools)
Публикация от T R I B E ® (@officialtribeprotools)
Раньше мы рассказывали, что такое японский маникюр.
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