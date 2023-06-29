Медицинский каннабис в Украине: что нужно знать о каннабиноидах и кому нужно такое лечение

Когда речь идет о здоровье и лечении недугов, мы способны обращаться и к высшим силам, чтобы избавиться от боли из-за болезни. Однако иногда действенные методы лечения могут быть окутаны мифами и стереотипами, и тогда к ним даже не обращаются.

Похожая ситуация есть и с медицинским каннабисом в Украине: годами украинцы делились на сторонников легализации каннабиса в медицинских целях и тех, кто видел в этом угрозу.

В то же время 28 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский поддержал легализацию медицинского каннабиса, заявив, что его нужно легализовать для всех, кто в этом нуждается.

Сейчас также смотрят

Что же на самом деле такое, этот медицинский каннабис, что нам следует знать о его лечебных свойствах, в каких странах он используется для лечения и что он, собственно, лечит — разбираем в материале.

Что такое медицинский каннабис

По незнанию многие украинцы выступают против легализации медицинского каннабиса, ошибочно считая каннабиноиды — наркотическими веществами, вызывающими зависимость.

На самом деле растение конопли содержит более 100 различных психотропных веществ — каннабиноидов, по-разному влияющих на организм человека. А в медицинских целях врачи используют два типа каннабиноидов — каннабидиол и дельта-9-тетрагидроканабидол (ТГК).

Канабидиол не обладает наркотическими свойствами, а ТГК обладает незначительными опьяняющими свойствами.

В медицине чаще всего используется именно каннабидиол. Из-за отсутствия в нем опьяняющих свойств, его не используют как наркотическое вещество.

Медицинский каннабис: где используют

Инициатива легализации медицинского каннабиса совершенно не нова. В Европе и Америке медицинский каннабис активно исследуют и лечат им.

Около 30 государств узаконили исключительно медицинскую марихуану, в том числе, например, Австралия, Новая Зеландия, Израиль, Южная Корея, Великобритания, Франция, Италия, а также африканские Малави, Лесото, Марокко, Зимбабве и Руанда.

В Министерстве здравоохранения Украины отметили, что медицинский каннабис может предотвращать страдания пациентов.

Медицинский каннабис: лечебные свойства

Медицинская конопля может помочь больным украинцам, которые страдают на:

спазмы и судороги мышц;

болевые ощущения;

анорексию;

ПТСР и тревожные расстройства;

глаукома;

псориаз;

болезнь Паркинсона;

некоторые виды эпилепсии.

Понять и узнать, почему некоторым пациентам не остается больше ничего, кроме как надеяться на легалайз медицинского каннабиса в Украине, можно из нашего другого материала: читай историю о пятилетней Софии и её борьбе.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!