Медицинская справка 083/о: что это и как ее получить

Оформление медицинской справки формы 083/о остается обязательной процедурой для каждого, кто планирует получить водительское удостоверение впервые, открыть новую категорию или восстановить документ после изъятия.

Оформление справки все еще требует присутствия водителя для прохождения медицинской комиссии, несмотря на то, что ее получить не совсем сложно. Читай в материале, что такое медицинская справка 083/о и как ее получить.

Медицинская справка 083/о: как получить документ

Получить справку можно как в государственных поликлиниках, так и в частных медицинских центрах, имеющих соответствующую лицензию Минздрава на проведение медицинских осмотров кандидатов в водители.

Для оформления медицинской справки водителя в 2026 году необходимо подготовить базовый пакет документов, который включает:

паспорт гражданина Украины (или ID-карту с выпиской о месте регистрации).

две цветные фотографии размером 3х4 см.

справку с указанной группой крови.

наличие военного билета или временного удостоверения с действующими отметками о воинском учете (для мужчин).

Без предоставления военно-учетного документа медицинская комиссия не сможет завершить процедуру осмотра. Также водителям, имеющим проблемы со зрением, необходимо иметь при себе очки или контактные линзы, поскольку проверка остроты зрения является критическим этапом комиссии.

Чтобы получить справку 083/о, необходимо пройти осмотр группой врачей, в которую входят терапевт (или семейный врач), офтальмолог, невропатолог, отоларинголог и хирург.

Стандартный перечень анализов включает общий анализ крови и мочи, анализ крови на содержание сахара, а также определение группы крови и резус-фактора. Также обязательным является предоставление актуальных результатов флюорографии и для женщин — осмотра гинеколога.

Результаты медицинского осмотра автоматически синхронизируются с eHealth, что позволяет сервисным центрам МВД мгновенно проверять действительность документа. Срок действия медицинской справки для водителей в возрасте до 55 лет обычно составляет 10 лет, однако для лиц старшего возраста или тех, кто имеет определенные хронические заболевания, этот срок может быть сокращен до 2 или даже 1 года.

