Много чая или мороженого? Все причины боли в горле и методы лечения

Боль в горле может застигнуть тебя врасплох, но это не значит, что пора брать больничный. Ведь причиной могут быть не простуда, а факторы среды, например, сухой или холодный воздух.

О самых распространенных причинах боли в горле и методах лечения неприятного симптома рассказала семейный врач Дарья Дмитриевская для платформы Береги себя.

Причины боли в горле и лечение

Существует много причин, по которым может болеть горло, но можно выделить три наиболее распространенных.

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В каждом случае нужно подобрать индивидуальное лечение. Спойлер: бабушкины народные методы тоже могут быть действенными. А вот когда их уместно применять, читай дальше.

Качество воздуха в помещении

Первый фактор, из-за которого утром может болеть горло, — слишком сухой и/или холодный воздух в помещении. В таком случае ты не почувствуете никаких признаков простуды, кроме боли в горле.

Дарья Дмитриевская говорит, что в лечении такая жалоба не нуждается, но полезно будет приобрести увлажнитель воздуха и поддерживать влажность на уровне не менее 50%.

Утолят боль такого происхождения:

теплый чай;

изотонические спреи с морской солью для носа.

Вирусные инфекции

Следующая причина боли в горле — вирусная инфекция. Дело в том, что некоторые типы респираторных вирусов поражают слизистую носоглотки.

Характерными симптомами, сопровождающими вирусное воспаление, будут покраснение и чувствительность горла. Также может наблюдаться жгучая боль и отек.

ОРВИ обычно нуждаются только в симптоматическом лечении, поэтому утолить боль в таком случае помогут:

Леденцы.

Спреи для горла без спирта. Спиртовые спреи — это не всегда эффективно, к тому же они могут вызвать ожоги слизистой, объясняет врач.

Странный бабушкин способ лечения чаем с вареньем или медом, или мороженым — не такая уж и чушь. Врач рекомендует пить или есть что-то теплое или, наоборот, холодное.

Если эти методы не помогают, уменьшить воспаление и боль поможет таблетка ибупрофена, дозировка 200–400 мг для взрослых.

Бактериальные инфекции

Бактериальные инфекции горла: фолликулярный или бактериальный тонзиллит, скарлатина и т.д., встречаются довольно редко. И все же это одна из вероятных причин боли в горле.

Диагноз о бактериальной природе инфекции может установить исключительно врач по результатам обследований: мазок из горла на наличие стрептококка — возможного возбудителя ангины, в комбинации с симптомами и данными осмотра.

Наличие белых корочек и налетов на миндалинах необязательно свидетельствует об ангине. В основном это казеозные наслоения, которые являются продуктом функционирования миндалин и не нуждаются в лечении. Поэтому осмотр врача обязателен.

Лечение боли в горле при бактериальной природе будет симптоматическим с возможным применением антибиотиков.

Ни в коем случае не начинай лечение без назначения, ведь самостоятельно можно неправильно определить природу процесса и сделать хуже, — предостерегает врач.

Еще одной вероятной бактериальной причиной является дифтерия. Ее сопровождает не только боль в горле, но и лихорадка и специфические налеты в горле.

Однако лечить эту болезнь гораздо сложнее. Поэтому не забывай о регулярной вакцинации от дифтерии и столбняка раз в десять лет, — отмечает Дарья Дмитриевская.

Прививки — это победа человечества над тысячами болезней, которые раньше забирали жизнь. Однако делать их нужно не только в раннем возрасте. Вот перечень необходимых прививок для взрослых.

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