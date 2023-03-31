Много чая или мороженого? Все причины боли в горле и методы лечения

Боль в горле может застигнуть тебя врасплох, но это не значит, что пора брать больничный. Ведь причиной могут быть не простуда, а факторы среды, например, сухой или холодный воздух.
О самых распространенных причинах боли в горле и методах лечения неприятного симптома рассказала семейный врач Дарья Дмитриевская для платформы Береги себя.
Существует много причин, по которым может болеть горло, но можно выделить три наиболее распространенных.
В каждом случае нужно подобрать индивидуальное лечение. Спойлер: бабушкины народные методы тоже могут быть действенными. А вот когда их уместно применять, читай дальше.
Первый фактор, из-за которого утром может болеть горло, — слишком сухой и/или холодный воздух в помещении. В таком случае ты не почувствуете никаких признаков простуды, кроме боли в горле.
Дарья Дмитриевская говорит, что в лечении такая жалоба не нуждается, но полезно будет приобрести увлажнитель воздуха и поддерживать влажность на уровне не менее 50%.
Утолят боль такого происхождения:
Следующая причина боли в горле — вирусная инфекция. Дело в том, что некоторые типы респираторных вирусов поражают слизистую носоглотки.
Характерными симптомами, сопровождающими вирусное воспаление, будут покраснение и чувствительность горла. Также может наблюдаться жгучая боль и отек.
ОРВИ обычно нуждаются только в симптоматическом лечении, поэтому утолить боль в таком случае помогут:
Если эти методы не помогают, уменьшить воспаление и боль поможет таблетка ибупрофена, дозировка 200–400 мг для взрослых.
Бактериальные инфекции горла: фолликулярный или бактериальный тонзиллит, скарлатина и т.д., встречаются довольно редко. И все же это одна из вероятных причин боли в горле.
Диагноз о бактериальной природе инфекции может установить исключительно врач по результатам обследований: мазок из горла на наличие стрептококка — возможного возбудителя ангины, в комбинации с симптомами и данными осмотра.
Наличие белых корочек и налетов на миндалинах необязательно свидетельствует об ангине. В основном это казеозные наслоения, которые являются продуктом функционирования миндалин и не нуждаются в лечении. Поэтому осмотр врача обязателен.
Лечение боли в горле при бактериальной природе будет симптоматическим с возможным применением антибиотиков.
Ни в коем случае не начинай лечение без назначения, ведь самостоятельно можно неправильно определить природу процесса и сделать хуже, — предостерегает врач.
Ни в коем случае не начинай лечение без назначения, ведь самостоятельно можно неправильно определить природу процесса и сделать хуже, — предостерегает врач.
Еще одной вероятной бактериальной причиной является дифтерия. Ее сопровождает не только боль в горле, но и лихорадка и специфические налеты в горле.
Однако лечить эту болезнь гораздо сложнее. Поэтому не забывай о регулярной вакцинации от дифтерии и столбняка раз в десять лет, — отмечает Дарья Дмитриевская.
Прививки — это победа человечества над тысячами болезней, которые раньше забирали жизнь. Однако делать их нужно не только в раннем возрасте. Вот перечень необходимых прививок для взрослых.
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