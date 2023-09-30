Природные оттенки, карамельные блики и стиль money piece. Модное окрашивание волос 2023-2024

Иногда сменить цвет волос — желание, которое невозможно преодолеть. Кажется, что с новым цветом наступает новая жизнь. Или же если окрашивание — твоя потребность, в материале рассказываем про модное окрашивание волос 2023-2024. Читай о главных трендах и техниках.
Изменить цвет, оттенок или длину волос — дело всегда интересное и приятное. Если хочется быть в трендах, следует время от времени обращать внимание на модные тенденции. Нынешние модные цвета и техники окрашивания волос направлены на натуральность.
Удачными цветами для окрашивания в 2023-2024 будут: глянцевый черный, медно-рыжий, медно-красный, шоколадный брюнет, светлый натуральный серый, пастельный розовый, барби-блонд, золотистый блонд, сочетание натурального цвета с кислотными.
Кроме этого обрати внимание на растяжение цвета. Если ты любишь естественный цвет корней, но светлые кончики, мастер может сделать плавный переход цвета. Это похоже на эффект выгорания прядей летом.
В трендах остается и скрытое окрашивание волос. Это стильный и неординарный способ разнообразить прическу. Скрытое окрашивание выглядит стильно с любой прической.
Фото: Instagram/jaeldorotan
Фото: Instagram/bel_pipsqueekinsaigon
Фото: Instagram/rosiehw
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Публикация от Syoss (@syoss)
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Публикация от Airtouch | Colorist | Стрижки | Колорист |????BARCELONA (@hairucta)
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Публикация от Безаміачна фарба для волосся (@lorencolor.ua)
Популярными и удачными техниками будут:
А мелирование передних прядей волос или money piece hair снова в моде. Оно полюбилось и взрослым, и подросткам, которым родители не всегда разрешают красить волосы. Кроме этого, такое окрашивание делает акцент на лицо и подчеркивает его черты.
Фото: Instagram/haileybieber
Фото: Instagram/margotrobbieofficial
Раньше мы рассказывали, как отмыть краску для волос с кожи.
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