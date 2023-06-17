Этот цвет — не всегда о свадьбе! Какие белые платья выбрать этим летом

Летом хочется свежих и ярких красок. Любимым цветом модников и модниц в жаркое время года, однозначно является белый. Так что перед девушками стоит вопрос: какое белое платье выбрать?

О модных белых платьях на лето 2023 года рассказываем тебе дальше. Редакция Вікна-новини подобрала несколько образов известных мировых инфлюенсеров, которые тебе точно понравятся!

Модные белые платья на лето 2023

Благодаря своему совершенному виду, белые платья довольно праздничные и неприхотливые. Даже надев балетки или кроссовки, ты будешь выглядеть непревзойденно.

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Но если хочется чего-нибудь изысканного, тогда обрати внимание на трикотажные белые платья длины миди с прозрачными вставками или собранными элементами.

Вместе с тем этим летом инфлюенсеры также предпочитают легкие платья свободного кроя.

Такие платья будут удобными, одновременно их можно комбинировать с кроссовками, босоножками или каблуками. Также акцент можно добавить сумкой или украшениями.

Летом 2023 года модными также остаются белые платья с цветами или асимметричными узорами.

Обрати внимание на платья с вырезом на ноге или талии: такие модели невероятно нежны и красивы.

Трендом сезона также остаются платья прямого кроя.

Здесь можно выбрать с вырезом или без, что тебе больше нравится.

Если к твоему красивому белому платью не хватает удобных и изысканных босоножек — тогда скорее читай наш другой материал! Там мы рассказываем о модных босоножках этим летом.

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