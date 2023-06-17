Этот цвет — не всегда о свадьбе! Какие белые платья выбрать этим летом

Летом хочется свежих и ярких красок. Любимым цветом модников и модниц в жаркое время года, однозначно является белый. Так что перед девушками стоит вопрос: какое белое платье выбрать?
О модных белых платьях на лето 2023 года рассказываем тебе дальше. Редакция Вікна-новини подобрала несколько образов известных мировых инфлюенсеров, которые тебе точно понравятся!
Благодаря своему совершенному виду, белые платья довольно праздничные и неприхотливые. Даже надев балетки или кроссовки, ты будешь выглядеть непревзойденно.
Но если хочется чего-нибудь изысканного, тогда обрати внимание на трикотажные белые платья длины миди с прозрачными вставками или собранными элементами.
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Допис, поширений CAMILA COELHO (@camilacoelho)
Вместе с тем этим летом инфлюенсеры также предпочитают легкие платья свободного кроя.
Такие платья будут удобными, одновременно их можно комбинировать с кроссовками, босоножками или каблуками. Также акцент можно добавить сумкой или украшениями.
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Допис, поширений Femme Fatale (@onparledemode)
Летом 2023 года модными также остаются белые платья с цветами или асимметричными узорами.
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Допис, поширений Silvia Bussade Braz (@silviabraz)
Обрати внимание на платья с вырезом на ноге или талии: такие модели невероятно нежны и красивы.
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Допис, поширений Nati Vozza (@nativozza)
Трендом сезона также остаются платья прямого кроя.
Здесь можно выбрать с вырезом или без, что тебе больше нравится.
Если к твоему красивому белому платью не хватает удобных и изысканных босоножек — тогда скорее читай наш другой материал! Там мы рассказываем о модных босоножках этим летом.
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