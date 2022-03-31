Никакого уксуса! Как сбить температуру тела без лекарств

Война войной, а инфекционные заболевания никто не отменял. И часто на фоне стресса и в условиях холодных бомбоубежищ наш организм дает сбой — повышается температура тела.

Что делать в таком случае, знает врач-педиатр Виктория Сиротина.

По ее словам, нормальной считается температура между +36 °С и +37,2 °С. А само повышение температуры свидетельствует об инфекционном процессе.

Цифра на термометре не должна вас пугать, таким образом организм формирует иммунитет.

При высокой температуре тело не сгорит, а мозг не испортится, уверяет Виктория Сиротина.

Поэтому ставить себе за цель сбить температуру не всегда целесообразно.

Врачи не советуют сбивать температуру ниже +38 °С, ведь таким образом вы препятствуете формированию природного иммунитета. Однако если температура высокая, можно попытаться снизить ее без помощи медикаментов.

Как сбить температуру без лекарств

раздеть больного;

взять смоченное теплой водой полотенце и обтирать тело до снижения температуры;

больной должен пить большое количество жидкости;

Если ребенок отказывается пить чистую воду, можно предложить детский сок.

гулять на улице и купаться можно и нужно.

Чего делать нельзя

обтирать тело уксусом;

ставить клизмы уксусом, спиртом;

назначать себе или ребенку сильнодействующие уколы и препараты (дексаметазон, анальгин, димедрол, ношпа, папаверин и т.д.).

Симптомы, которые должны насторожить (у ребенка)

малыш стал вялым;

ребенок капризный и плачет;

жалуется на боль в теле.

Редакция Вікна-новини советует при появлении первых симптомов заболевания связаться с семейным врачом или посетить ближайшую амбулаторию. Если это невозможно, существует ряд врачей, которые оказывают медицинскую помощь онлайн бесплатно.

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