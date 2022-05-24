Досыпайте свою норму! Нутрициолог объясняет, как часы сна влияют на наш организм и гормоны

Запой мне мама колыбельную, это обычно хорошие слова и идея неплохая. Однако большинство из нас даже не догадываются, как после них спать и сколько нужно нашему организму сна.

Нутрициолог Анастасия Голобородько рассказала, как количество часов, потраченных на сон, влияет на человеческое тело.

Эксперт уверена, многое зависит именно от сна – похудение, спортивные тренировки, тревожные состояния. Любое внешнее воздействие на организм можно скорректировать именно сном.

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Однако как недостаточное количество сна, так и избытка будет негативно влиять на здоровье.

Что происходит с телом из-за недостатка или избытка сна

0-2 часа – появляется микросон (неожиданный эпизод сонливости или сна, продолжающийся несколько секунд), провалы в памяти, стремительное снижение внимания и концентрации

3-4 часа – стремительно повышается уровень сахара в крови, появляется состояние пониженной чувствительности тканей организма к действию инсулина, увеличение веса тела

менее 5 часов – вербальные навыки и острота ума снижаются, более высокие риски преждевременной смерти

5-6 часов – тело начинает забирать мышцы, а не жир, чтобы компенсировать энергетические потери. Стремительно усиливается чувство голода, что приводит к перееданию. Со временем иммунитет слабеет, поэтому можно скорее заболеть

6-7 часов – минимальное количество сна для восстановления когнитивных функций и нормальной памяти

7-8 часов – появляется возможность держать стабильный уровень сахара крови и чувствительность к инсулину.

8-9 часов – оптимальное количество сна для физического восстановления

10 часов – ускоренное восстановление после тяжелых физических и стрессовых нагрузок, необходимо время для сна во время болезней

11-12 часов – гиперсомния, повышенная утомляемость, сонливость, депрессивные симптомы, повышаются риски заболеть диабетом и болезнями сердца

13+ часов – повышенный риск заболеваний и смерти

Кроме того, следует учитывать также и особенности возраста человека. Так, например, новорожденным нужно 15-17 часов в день, малышам – 10-15, дошкольникам – 10-12, тинейджерам – 8-10.

Что касается взрослых, то оптимальное количество часов для сна от семи до девяти, а для пожилых людей – от шести до восьми.

Однако иногда нашему сну мешают страшные сновидения. Читай, почему нам снятся ночные ужасы и как их преодолеть.